લિકર સ્કેમઃ સંજય સિંહના રિમાન્ડ ત્રણ દિવસ લંબાવ્યા

દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ કેસના આરોપી AAP સાંસદ સંજય સિંહને આજે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. EDએ કોર્ટમાં સંજય સિંહના પાંચ દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી, પરંતુ કોર્ટે ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. હવે તમે સાંસદ 13મી ઓક્ટોબર સુધી ED રિમાન્ડમાં રહેશો. EDએ કોર્ટમાં કહ્યું કે લાંચ માંગવાના પુરાવા છે અને લાંચ લેવાના નથી. દારૂના લાયસન્સ માટે લાંચ માંગવામાં આવી હતી. અગાઉ સંજય સિંહની ધરપકડ કર્યા બાદ EDએ તેને કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. જ્યાંથી કોર્ટે સાંસદને પાંચ દિવસના ઇડી રિમાન્ડ પર મોકલી આપ્યો હતો. સિંઘની રિમાન્ડ દરમિયાન પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, તો બીજી તરફ તેના નજીકના સંબંધીઓને સમન્સ પાઠવીને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. EDએ વિવેક ત્યાગી અને સર્વેશ મિશ્રાને સમન્સ જારી કરીને પૂછપરછ કરી હતી. બીજી તરફ સંજય સિંહના હજારો સમર્થકો કોર્ટની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.

VIDEO | “Actions are being taken against those who are innocent and who are against them (BJP),” says AAP MP Sanjay Singh as he arrives at Rouse Avenue Court in Delhi in connection with excise policy scam. pic.twitter.com/UbAQSnPIKh

— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2023