‘નેતાઓ નારા લગાવવાથી નથી બનતા, ચર્ચાથી બને છે’ : ઓમ બિરલા

લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ સંસદ અને રાજ્યોની વિધાનસભાઓમાં થયેલા હંગામા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. બુધવારે ગુજરાત વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો માટે બે દિવસીય ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામનું ઉદ્ઘાટન કરતાં તેમણે કહ્યું કે આ લોકશાહી માટે યોગ્ય નથી. લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે આજકાલ સંસદ અને રાજ્યોની વિધાનસભાઓમાં આરોપ-પ્રત્યારોપની જે ‘નવી પરંપરા’ ચાલી રહી છે તે દેશની બંધારણીય લોકશાહી માટે યોગ્ય નથી. લોકશાહીને ‘જીવંત અને સક્રિય’ બનાવવા માટે ગૃહોમાં રચનાત્મક ચર્ચાઓ અને ચર્ચાઓ થવી જોઈએ. આ દરમિયાન લોકસભા અધ્યક્ષે સારા નેતા બનવાની યુક્તિઓ પણ જણાવી.

Gandhinagar | By understanding the rules & procedures, the members should make the House a place for meaningful dialogue. If the discussion’s level is high, better laws will be made, & the prestige of the House will also increase: Om Birla, Lok Sabha Speaker pic.twitter.com/wXCK3vfEOn — ANI (@ANI) February 15, 2023

લોકશાહીમાં ટીકા એ ‘શુદ્ધિ યજ્ઞ’ છે – ઓમ બિરલા

કાર્યક્રમમાં, લોકસભા અધ્યક્ષે એમ પણ કહ્યું કે લોકશાહીમાં ટીકા એ ‘શુદ્ધિ યજ્ઞ’ (શુદ્ધિ વિધિ) છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં વિપક્ષોએ સરકારની નીતિઓની ટીકા કરવી જોઈએ, રચનાત્મક સૂચનો આપવા જોઈએ. આ સંસ્થાઓમાં ટીકાને બદલે આક્ષેપો અને પ્રતિઆક્ષેપોની નવી પરંપરા જોવા મળી રહી છે. દેશની બંધારણીય લોકશાહી માટે આ યોગ્ય નથી.

Gandhinagar | By drawing motivation from them, it is believed that newly elected members of Gujarat’s Legislative Assembly would greatly contribute to the empowering of democracy & in bringing constructive changes in lives of country’s common people: Om Birla,Lok Sabha Speaker — ANI (@ANI) February 15, 2023

આપણે આપણી પરંપરાનું પાલન કરવું જોઈએ

આ દિવસોમાં એક નવી સિસ્ટમ જોવા મળી રહી છે – યોજનાબદ્ધ રીતે ગૃહોને વિક્ષેપિત કરવા. વિધાનસભાના અધ્યક્ષોની બેઠકોમાં પણ આવું જોવા મળ્યું છે. બંધારણીય લોકશાહીમાં રાજ્યપાલ/રાષ્ટ્રપતિના ભાષણમાં વિક્ષેપ કરવો એ સારી પ્રથા નથી. જ્યારે રાજ્યપાલ અથવા રાષ્ટ્રપતિ ભાષણ આપે છે ત્યારે તે બંધારણીય રીતે શ્રેષ્ઠ હોય છે. તેથી, કોઈપણ પક્ષ સત્તામાં હોય, આપણે આપણી પરંપરાનું પાલન કરવું જોઈએ.

Gandhinagar | Launched the orientation programme for the newly elected members of the Gujarat Legislative Assembly. Gujarat has given the nation many great personalities who have made the nation proud: Om Birla, Lok Sabha Speaker pic.twitter.com/gyNIuc7pgw — ANI (@ANI) February 15, 2023

ગુજરાત વિધાનસભાના નવા ચૂંટાયેલા સભ્યો માટે ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો. ગુજરાતે આવી અનેક મહાન હસ્તીઓ આપી છે જેમણે દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે. આશા છે કે તેમની પાસેથી પ્રેરણા લઈને આ સભ્યો લોકશાહીના સશક્તિકરણમાં અને સામાન્ય લોકોના જીવનમાં રચનાત્મક પરિવર્તન લાવવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપશે.

લીડર બનવા માટેની ટિપ્સ

તેમણે કહ્યું કે વ્યક્તિ નારા લગાવવા, બૂમો પાડવાથી અને વિક્ષેપ ઊભો કરીને નેતા નથી બનતો પરંતુ ચર્ચા, વાદ-વિવાદ અને સંવાદથી બનતો હોય છે. લોકસભા અધ્યક્ષે કહ્યું કે લોકશાહીને જીવંત અને સક્રિય બનાવવા માટે ચર્ચા, ચર્ચા અને કાયદા નિર્માણમાં સક્રિય ભાગીદારીની જરૂર છે. ઉપરાંત, જ્યારે આપણે કાયદો બનાવીએ છીએ, ત્યારે આપણે લોકો અને નિષ્ણાતોના સૂચનો અને વિવિધ ઇનપુટ્સ લેવા જોઈએ. આ દરમિયાન, તેમણે કહ્યું કે મોડલ પેટા-નિયમો તૈયાર કરવાનું કામ માર્ચ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ જશે. તે પછી ગૃહોની કાર્યવાહીમાં એકરૂપતા લાવવાના પ્રયાસમાં શું અપનાવી શકાય તે જોવા માટે તેને વિધાનસભામાં ચર્ચા માટે મોકલવામાં આવશે.

ગુજરાત વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો માટેના બે દિવસીય ઓરિએન્ટેશન કાર્યક્રમ અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વિધાનસભામાં બનેલા કાયદાઓ રાજ્યના ઔદ્યોગિક અને સામાજિક વિકાસને કારણે બન્યા છે. તે જ સમયે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે નવા ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોએ ભૂતકાળની ચર્ચાઓ અને ચર્ચાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને તેમાંથી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.