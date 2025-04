કુણાલ કામરાએ માફી માંગી, શોમાં હાજર રહેલા વ્યક્તિને આપી શાનદાર ઓફર

વિવાદોમાં ઘેરાયેલા કોમેડિયન કુણાલ કામરાએ બુધવારે એક નવું ટ્વિટ કર્યું છે. કુણાલે લખ્યું, ‘મારા શોમાં હાજરી આપ્યા પછી તમને જે પણ અસુવિધા થઈ તે બદલ હું માફી માંગુ છું. કૃપા કરીને મને મેઇલ કરો જેથી હું તમારા માટે વેકેશનનું આયોજન કરી શકું.

શું છે સમગ્ર મામલો?

ખરેખર કુણાલ કામરાએ તેના તાજેતરના સ્ટેન્ડ અપ કોમેડી શોમાં ઘણા વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપ્યા હતા. આ મામલે તેમની સામે તપાસ ચાલી રહી છે. મુંબઈ પોલીસે તાજેતરમાં કુણાલના શો દરમિયાન હાજર રહેલા લોકોને નોટિસ પણ જારી કરી હતી. કુણાલના પ્રેક્ષકોમાં મુંબઈના એક બેંકર પણ હતા. આ બેંકર તાજેતરમાં તમિલનાડુ અને કેરળના પ્રવાસે હતા. દરમિયાન, જ્યારે પોલીસે તેમને નોટિસ મોકલી, ત્યારે તેમને કેસમાં જુબાની આપવા માટે મુંબઈ પાછા ફરવું પડ્યું. હવે કુણાલ કામરાએ પોતાના ટ્વિટમાં તે જ બેંકરની માફી માંગી છે અને પોતાની ટ્રીપને સ્પોન્સર કરવાની વાત કરી છે.

I am deeply sorry for the inconvenience that attending my show has caused to you. Please email me so that I can schedule your next vacation anywhere you’d like in India –https://t.co/rASktiolKE

