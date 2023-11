કોહલીએ તોડ્યો સચિનનો ‘વિરાટ’ રેકોર્ડ, 50મી ODI સદી ફટકારી

વિરાટ કોહલીએ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ઐતિહાસિક ઈનિંગ રમી અને વર્લ્ડ કપ 2023ની સેમીફાઈનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે સદી ફટકારી. આ સદી સાથે કિંગ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરનો વનડેમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. કોહલીએ 106 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. કોહલીની આ 50મી ODI સદી હતી અને તે ODI ફોર્મેટમાં 50 સદી ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો હતો.

𝙈𝙊𝙉𝙐𝙈𝙀𝙉𝙏𝘼𝙇! 🫡🫡

Virat Kohli surpasses the legendary Sachin Tendulkar and now has the most centuries in Men's ODIs 👏👏#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZ | @imVkohli pic.twitter.com/230u7JAxcJ

— BCCI (@BCCI) November 15, 2023