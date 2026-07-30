અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અને સોશિયલ મીડિયા પર સતત વિવાદોમાં રહેતી ચર્ચાસ્પદ ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલ સામે પોલીસે મોટો કાનૂની શિકંજો કસ્યો છે. સુરત શહેરની પુણા પોલીસે સુરેન્દ્રનગરના રતનપર વિસ્તારમાં આવેલી અવધેશ્વર ટાઉનશિપ સ્થિત નિવાસસ્થાનેથી કીર્તિ પટેલની અટકાયત કરી તેની વિધિવત ધરપકડ કરી છે. પુણા પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા એક જૂના ગંભીર કેસ અનુસંધાને આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ધરપકડ બાદ પોલીસની ટીમ તેને વધુ પૂછપરછ અને કાયદાકીય કાર્યવાહી અર્થે સુરત લઈ ગઈ છે.
ભાવનગરના વેપારીએ નોંધાવી હતી ગંભીર આક્ષેપો સાથે ફરિયાદ
આ કાનૂની કાર્યવાહી પાછળ ભાવનગરના જાણીતા વેપારી અને મહિલા સરપંચના પતિ રાજુ ભમ્મર દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ જવાબદાર છે. તેમણે કીર્તિ પટેલ તથા ભાવનગરની સસ્પેન્ડેડ મહિલા કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયા સામે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પરિવારની સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડવા, જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવા તેમજ અન્ય ગંભીર આરોપો સાથે ગુનો નોંધાવ્યો હતો. આ ફરિયાદના આધારે સુરત પોલીસે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ ૨૯૬(બી), ૩૫૧(૨), ૩૫૬(૩), ૫૪(આઈ) અને આઈટી એક્ટની કલમ ૬૭ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો, જેના ભાગરૂપે આ ધરપકડ કરાઈ છે.
પોલીસ સ્ટેશન બહારનો પડકારજનક વીડિયો બન્યો હતો વાયરલ
કેસ નોંધાયા બાદ પણ કીર્તિ પટેલ પોતાની હરકતોથી બાજ આવી ન હતી. તેણે સુરતના પુણા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર જ ઊભા રહીને એક વીડિયો શૂટ કર્યો હતો અને તેને પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર અપલોડ કર્યો હતો. આ વીડિયોમાં તેણે ફરિયાદ કરનાર રાજુ ભમ્મરને ખુલ્લેઆમ પડકાર ફેંકતાં ઉશ્કેરણીજનક નિવેદનો આપ્યા હતા, જે વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ વાયરલ થયો હતો અને ભારે વિવાદ સર્જાયો હતો.
૧૩ લાખ ફોલોઅર્સ ધરાવતા ૨ એકાઉન્ટ્સ બ્લોક, નવું એકાઉન્ટ ચર્ચામાં
કીર્તિ પટેલ સોશિયલ મીડિયા પર બહોળો ચાહકવર્ગ ધરાવે છે અને તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ પર આશરે ૧૩ લાખ જેટલા ફોલોઅર્સ હતા. જોકે, તેની સતત વિવાદિત અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાને રાખીને તંત્રે ભૂતકાળમાં તેના બે મુખ્ય એકાઉન્ટ્સ ‘Kirti_patel_official5143’ અને ‘Kirti_ni_moj5143’ને ભારતમાં કાયમી ધોરણે બ્લોક કરી દીધા હતા. તેમ છતાં, તેણે હાલમાં ‘AK47’ નામથી એક નવું એકાઉન્ટ શરૂ કરીને ફરી સક્રિય થઈ હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે.