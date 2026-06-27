ખાન સર કેસ: સિવિલ કોર્ટે તેમની ધરપકડ પર 30 જૂન સુધી રોક લગાવી

પટનાની એક કોર્ટે શનિવારે કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફાયરિંગ કેસમાં ખાન સર તરીકે જાણીતા શિક્ષક ફૈઝલ ખાનની ધરપકડ પરનો સ્ટે આગામી સુનાવણી (30 જૂન) સુધી લંબાવ્યો હતો, એમ તેમના વકીલે જણાવ્યું હતું.
પટના સિવિલ કોર્ટે આજે કોચિંગ વિવાદ અને ફાયરિંગ કેસમાં ફૈઝલ ખાન ઉર્ફે ખાન સરની આગોતરા જામીન અરજી પર સુનાવણી કરી. સુનાવણી દરમિયાન કદમકુઆન પોલીસ સ્ટેશને કોર્ટમાં અપડેટેડ કેસ ડાયરી દાખલ કરી. જોકે, કોર્ટે પક્ષકારોને કેસ ડાયરીનો અભ્યાસ કરવા માટે સમય આપ્યો અને આગામી સુનાવણી 30 જૂને નક્કી કરી. ખાન સરના વકીલ દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી.
શું છે કેસ?
આ કેસ જૂનની શરૂઆતમાં બનેલી ગોળીબારની ઘટના સાથે સંબંધિત છે, જ્યારે બદમાશોના એક જૂથે ખાનની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તોડફોડ કરી હતી. આ ઘટના દરમિયાન તેમના સુરક્ષા રક્ષકો પર ગોળીબાર કરવાનો આરોપ છે. ખાનનું નામ FIRમાં છે, અને કોર્ટે 9 જૂને તેમને ધરપકડથી રક્ષણ આપ્યું હતું.
અપડેટેડ કેસ ડાયરી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી
શનિવારની સુનાવણી દરમિયાન તપાસ અધિકારીએ કોર્ટમાં અપડેટેડ કેસ ડાયરી રજૂ કરી. પાછલી સુનાવણીમાં કોર્ટે પોલીસે રજૂ કરેલી ડાયરીને અધૂરી ગણાવી હતી અને સંપૂર્ણ કેસ ડાયરી મંગાવી હતી. સરકારી વકીલે ખાનના આગોતરા જામીનનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. આ દરમિયાન ખાનના વકીલ, અરવિંદ કુમાર મૌરે દલીલ કરી હતી કે ખાનનો આ ઘટના સાથે કોઈ સીધો કે ગુનાહિત સંબંધ નથી અને તેને અન્યાયી રીતે કેસમાં ખેંચવામાં આવી રહ્યો છે. ખાનના પક્ષે દલીલ કરી હતી કે સમય સતત લંબાવવામાં આવી રહ્યો છે, અને આ મામલાની આજે ચર્ચા થવી જોઈએ. ફરિયાદ પક્ષે આનો વિરોધ કર્યો. બંને પક્ષોની આંશિક દલીલો સાંભળ્યા પછી, કોર્ટે વિગતવાર દલીલો માટે 30 જૂનની તારીખ નક્કી કરી છે.
ખાન સરના બોડીગાર્ડ જેલમાં છે. ખાન સરના બંને બોડીગાર્ડ જેલમાં છે. તેમની નિયમિત જામીન અરજીઓ પર પણ 30 જૂને પટના સિવિલ કોર્ટમાં સુનાવણી થશે. પટના પોલીસે ખાન સર વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસ અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.