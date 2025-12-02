ખાલિદા ઝિયાની તબિયત ખરાબ, ચીનથી ડોકટરોની ખાસ ટીમ બાંગ્લાદેશ પહોંચી

બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાની તબિયત હજુ પણ નાજુક છે. તેમને કોરોનરી કેર યુનિટમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે અને વેન્ટિલેશન પર રાખવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન બગડતી હાલતને ધ્યાનમાં રાખીને પાંચ સભ્યોની ચીની તબીબી ટીમ સારવાર માટે બાંગ્લાદેશ પહોંચી છે. હોસ્પિટલમાં સુરક્ષા પણ વધારી દેવામાં આવી છે.
ત્રણ વખત બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન અને રાષ્ટ્રવાદી પક્ષ (BNP) ના અધ્યક્ષ ખાલિદા ઝિયાની તબિયત હજુ પણ ગંભીર છે. તેમને સારવાર માટે ઢાકાની એવરકેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની બગડતી સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પાંચ સભ્યોની ચીની નિષ્ણાત ટીમ સોમવારે ઢાકા પહોંચી અને રાત્રે હોસ્પિટલની સારવાર પ્રક્રિયામાં જોડાઈ. ટીમે તેમના સ્વાસ્થ્યની ચર્ચા કરવા માટે હોસ્પિટલના મેડિકલ બોર્ડ સાથે મુલાકાત કરી.
હોસ્પિટલના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને બોર્ડના વડા ડૉ. શહાબુદ્દીન તાલુકદારે જણાવ્યું હતું કે ખાલિદા ઝિયાની હાલત સ્થિર નથી અને તેઓ હાલમાં સારવાર માટે વિદેશ જવા માટે અયોગ્ય છે. 80 વર્ષીય ખાલિદા ઝિયાને 23 નવેમ્બરના રોજ હૃદય અને ફેફસાની સમસ્યાને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ચાર દિવસ પછી તેમની તબિયત સતત બગડતા તેમને કોરોનરી કેર યુનિટમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. રવિવાર રાતથી તેઓ વેન્ટિલેશન પર છે.
હોસ્પિટલની બહાર સુરક્ષા વધારી
બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ખાલિદા ઝિયાની ગંભીર તબિયતને ધ્યાનમાં રાખીને હોસ્પિટલની બહાર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. દર્દીઓની અવરજવર અને સુરક્ષાને નિયંત્રિત કરવા માટે પોલીસે હોસ્પિટલના મુખ્ય દરવાજા પર બેરિકેડ લગાવી દીધા છે. ખાલિદા ઝિયાની આસપાસના બધા રૂમ ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે. તેમની સલામતી માટે, બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારે તેમને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ જાહેર કર્યા છે. આ પછી હોસ્પિટલમાં સ્પેશિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (SSF) ના કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.
BNP નેતાએ રાષ્ટ્રને પ્રાર્થના માટે અપીલ કરી
ખાલિદા ઝિયાના સ્વાસ્થ્ય અંગે BNP ના ઉપપ્રમુખ એડવોકેટ અહેમદ આઝમ ખાને જણાવ્યું હતું કે ખાલિદા ઝિયાની હાલત અત્યંત નાજુક છે. તેમણે કહ્યું કે હવે કંઈ કરવાનું બાકી નથી, પરંતુ તેઓ સમગ્ર રાષ્ટ્ર પાસેથી પ્રાર્થનાની અપીલ કરે છે. દરમિયાન, BNP ના મહાસચિવ મિર્ઝા ફખરુલ ઇસ્લામ આલમગીરે પણ જણાવ્યું હતું કે તેમની હાલત અત્યંત નાજુક છે અને ડોકટરો તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તેમની હાલતમાં કોઈ નોંધપાત્ર સુધારો થયો નથી.