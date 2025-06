કેરળ: માલવાહક જહાજમાં મોટો વિસ્ફોટ, 4 ક્રૂ ગુમ

કેરળના દરિયાકાંઠે એક અકસ્માત થયો. કોલંબોથી ન્હાવા શેવા જઈ રહેલા કન્ટેનર જહાજ MV WAN HAI 503 માં સમુદ્રમાં એક મોટો વિસ્ફોટ થયો છે. આ વિસ્ફોટ કોચીથી લગભગ 315 કિમી પશ્ચિમમાં જહાજના અંડર ડેકમાં થયો હતો. અકસ્માત બાદ જહાજના 4 ક્રૂ સભ્યો ગુમ છે, જ્યારે 5 લોકો ઘાયલ થયા છે. જહાજમાં કુલ 22 ક્રૂ સભ્યો હતા. જહાજ કન્ટેનરથી ભરેલું છે.

Quick response by India Coast Guard after explosion on Singapore flagged MV WANHAI503, 130 NM NW of Kerala coast. ICG aircraft assessed the scene & dropped air-droppable. 04 ICG ships diverted for rescue: Indian Coast Guard pic.twitter.com/Bj8CGX6DBb

— IANS (@ians_india) June 9, 2025