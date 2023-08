અમિત શાહના નિવેદન પર કેજરીવાલનો પલટવાર

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે ગુરુવારે લોકસભામાં ‘નેશનલ કેપિટલ ટેરિટરી ઑફ દિલ્હી ગવર્નમેન્ટ એમેન્ડમેન્ટ બિલ’ પર વિપક્ષના દરેક સવાલનો જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે સંસદમાં આ બિલ લાવીને સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયનું કોઈપણ રીતે ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું નથી. બંધારણ હેઠળ, સંસદને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દિલ્હીથી સંબંધિત કોઈપણ વિષય પર કાયદો બનાવવાની સંપૂર્ણ સત્તા છે. અમિત શાહના નિવેદન પર દિલ્હીના સીએમ કેજરીવાલે વળતો પ્રહાર કરતા કહ્યું કે તેમણે અમિત શાહને દિલ્હીના લોકોના અધિકારો છીનવી લેનારા બિલ પર લોકસભામાં બોલતા સાંભળ્યા છે. તેમની પાસે બિલને સમર્થન આપવા માટે એક પણ માન્ય દલીલ નથી.

આજે લોકસભામાં મેં અમિત શાહને દિલ્હીના લોકોના અધિકારો છીનવી લેનાર બિલ પર બોલતા સાંભળ્યા. તેમની પાસે બિલને સમર્થન આપવા માટે એક પણ માન્ય દલીલ નથી. માત્ર અહીં અને ત્યાં બકવાસ વાતો. તેઓ પણ જાણે છે કે તેઓ ખોટું કરી રહ્યા છે. ગૃહમંત્રીના નિવેદન પર, દિલ્હીના સીએમ કેજરીવાલે ટ્વીટ કર્યું કે દિલ્હીના લોકોના અધિકારો છીનવી લેનારા બિલ પર અમિત શાહ જીને આજે લોકસભામાં બોલતા સાંભળ્યા. તેમની પાસે બિલના સમર્થન માટે એક પણ માન્ય દલીલ નથી. બસ. તેઓ અહીં-ત્યાં વાહિયાત વાતો કરી રહ્યા હતા. તેઓ એ પણ જાણે છે કે તેઓ ખોટું કરી રહ્યા છે. આ બિલ દિલ્હીના લોકોને ગુલામ બનાવવાનું બિલ છે. આ તેમને લાચાર અને લાચાર બનાવવાનું બિલ છે. ભારત આવું ક્યારેય થવા દેશે નહીં.

