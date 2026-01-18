કેજરીવાલ ત્રણ દિવસ માટે ગુજરાતની મુલાકાતે

આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર સતત ગુજરાતનો પ્રવાસ કરી રહ્યા છે, બૂથ સ્તરે ટીમો બનાવી રહ્યા છે. આજથી (શનિવાર) શરૂ થયેલા આ પ્રવાસને ગુજરાતમાં AAPના સંગઠનાત્મક વિસ્તરણ અને જાહેર જોડાણમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતના પ્રમુખ ઇસુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલ 17 થી 19 જાન્યુઆરી સુધી ગુજરાતની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે આવશે. આ મુલાકાત ફક્ત ઔપચારિક કાર્યક્રમો સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ ગુજરાતમાં AAPના સતત મજબૂત થઈ રહેલા સંગઠન, વધતા જનસમર્થન અને પાયાના સ્તરે ઉભરી રહેલા નવા રાજકીય બળને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
ઇસુદાન ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, અરવિંદ કેજરીવાલ પાર્ટી કાર્યકર્તા સંમેલનોમાં હાજરી આપશે અને અમદાવાદ અને વડોદરામાં પાર્ટીના અધિકારીઓ અને 20,000 બૂથ-સ્તરના સ્વયંસેવકોને શપથ લેવડાવશે. આ કાર્યક્રમ AAPના સંગઠનાત્મક અભિગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જેમાં દરેક કાર્યકર્તાને મુખ્ય ભૂમિકા અને સ્પષ્ટ જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે.