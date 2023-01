કાંઝાવાલા કેસઃ અમિત શાહે 12 કિમી સુધી કાર ખેંચી જવાના મામલામાં માંગ્યો રિપોર્ટ

ગૃહ મંત્રાલયે દિલ્હીમાં કાંઝાવાલા ઘટના અંગે દિલ્હી પોલીસ પાસેથી રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે. દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સીપી શાલિનીના નેતૃત્વમાં એક ટીમ બનાવવામાં આવી છે. શાલિની સમગ્ર મામલાની તપાસ કરશે અને ગૃહ મંત્રાલયને રિપોર્ટ કરશે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને સમગ્ર મામલાની જાણકારી આપવામાં આવી છે.

Ministry of Home Affairs under the direction of Union Home Minister Amit Shah has sought a detailed report from Delhi Police Commissioner on the Kanjhawla incident. Special Commissioner in Delhi Police Shalini Singh has been asked to submit the detailed report to MHA: Sources pic.twitter.com/EQ6MUCQrKm — ANI (@ANI) January 2, 2023

કાંઝાવાલા ઘટનામાં સોમવારે બાળકીના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ પણ પૂર્ણ થયું હતું. આ પોસ્ટમોર્ટમ 3 ડોકટરોની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું હતું, જેનું નેતૃત્વ ઉપેન્દ્ર કિશોર કરી રહ્યા હતા, જેઓ એલએનજેપીના ફોરેન્સિક વિભાગના વડા છે. પોસ્ટમોર્ટમ લગભગ 1 કલાક ચાલ્યું હતું.

દિલ્હીના કાંઝાવાલામાં, 31 ડિસેમ્બર અને 1 જાન્યુઆરીની વચ્ચેની રાત્રે, સ્કૂટી પર સવાર એક છોકરીને કારે ટક્કર મારી હતી. અકસ્માત બાદ પણ કારમાં સવાર યુવકોએ પોતાનું વાહન રોક્યું ન હતું અને કારમાં ફસાયેલી યુવતીને કેટલાય કિલોમીટર સુધી ખેંચીને લઈ ગયા હતા. આ અકસ્માતમાં યુવતીનું મોત થયું હતું.

Kanjhawala death case | A medical board is being constituted to further investigate and submit a report. Multiple teams formed to investigate this case. Delhi Police in touch with victim woman's family: Dr Sagar P Hooda, Spl CP (L&O) Zone II pic.twitter.com/jVRSH7sWfY — ANI (@ANI) January 2, 2023

ઘટનાના એક દિવસ પછી, લોકોએ સોમવારે બહારની દિલ્હીના સુલતાનપુરીમાં વિરોધ કર્યો, આરોપ લગાવ્યો કે પોલીસ બળાત્કારના કેસને અકસ્માત ગણીને તેને ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ કેસમાં પોલીસે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીઓ પર મૃત્યુની રકમ નહીં, બેદરકારી અને ગુનાહિત કાવતરું દ્વારા મૃત્યુનું કારણ બને તે માટે દોષિત માનવહત્યાનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

Kanjhawala death case | Teams of Forensic Science Laboratory (FSL) along with Delhi police reaches the crime spot in the Sultanpuri area to collect evidence pic.twitter.com/Ho8a4eRcwh — ANI (@ANI) January 2, 2023

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે તેને ‘રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર અપરાધ’ ગણાવ્યો હતો અને આ ઘટના માટે જવાબદાર લોકોને કડકમાં કડક સજાની માંગ કરી હતી. તે જ સમયે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર વીકે સક્સેનાએ કહ્યું કે આ અમાનવીય અપરાધથી તેમનું માથું શરમથી ઝુકી ગયું છે.