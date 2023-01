રાજૌરીમાં આજે ફરી બ્લાસ્ટ થયો, 7 ઘાયલ, 1 બાળકનું મોત

સોમવારે જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજૌરીમાં, આતંકવાદીઓએ ડાંગરી વિસ્તારમાં ત્રણ અલગ-અલગ મકાનોને નિશાન બનાવ્યા અને 4 લોકોની હત્યા કરી. ઘટના બાદથી સેનાના જવાનો સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશનમાં લાગેલા છે. આજે ઓપરેશન દરમિયાન IED બ્લાસ્ટ થયો હતો જેમાં 7 લોકો ઘાયલ થયા હતા જ્યારે એક બાળકનું મોત થયું હતું.

Rajouri, J&K | Today an explosion took place in which a child was killed & 7 people got injured. It seems that the IED was kept under a gunny bag. Info about presence of 2 terrorists has been received. Area has been cordoned off & search Op underway: Mukesh Singh, ADGP Jammu Zone pic.twitter.com/hD0biAJbmR

— ANI (@ANI) January 2, 2023