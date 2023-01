કાંઝાવાલા કેસમાં 11 પોલીસકર્મી સસ્પેન્ડ, ફરજમાં બેદરકારીનો આરોપ

દિલ્હીના કાંઝાવાલા કેસમાં 11 પોલીસકર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ પોલીસકર્મીઓ પર ફરજમાં બેદરકારીનો આરોપ છે. જે રૂટ પર આ ઘટના બની હતી તેના પર તૈનાત પોલીસકર્મીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ પોલીસકર્મીઓમાં 2 સબ ઈન્સ્પેક્ટર, 4 આસિસ્ટન્ટ સબ ઈન્સ્પેક્ટર, 4 હેડ કોન્સ્ટેબલ, 1 કોન્સ્ટેબલનો સમાવેશ થાય છે, જેમના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. સસ્પેન્ડ કરાયેલા પોલીસકર્મીઓમાંથી 6 પીસીઆર ફરજ પર અને 5 પોલીસકર્મીઓ ધરણાં પર તૈનાત હતા.

અગાઉ, કાંઝાવાલા કેસમાં, ગૃહ મંત્રાલયે ગુરુવારે દિલ્હી પોલીસને ત્રણ પીસીઆર વાન અને બે પિકેટમાં ફરજ પરના તમામ કર્મચારીઓને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે ગૃહ મંત્રાલયે દિલ્હી પોલીસને પીસીઆર વાન, ચેકપોસ્ટના સુપરવાઇઝરી અધિકારીઓને તેમની ફરજ બજાવવામાં નિષ્ફળતા માટે કારણ બતાવો નોટિસ આપવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.

Kanjhawala death case | As approved by the competent authority, a total of 11 Policemen of Rohini District deployed enroute at PCRs and pickets have been suspended: Delhi Police

Kanjhawala death case | The 11 Policemen of Rohini District that have been suspended include two Sub Inspectors, four Assistant Sub Inspectors, four Head Constables, and one Constable. Six of them were on PCR duty and five were at the picket on the day of the incident.

