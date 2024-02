હેમંત સોરેન ફ્લોર ટેસ્ટમાં ભાગ લઈ શકશે, PMLA કોર્ટે આપી મંજૂરી

જમીન કૌભાંડ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ધરપકડ કરાયેલ ભૂતપૂર્વ સીએમ હેમંત સોરેનને ઝારખંડ વિધાનસભામાં યોજાનારી ફ્લોર ટેસ્ટમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટ દ્વારા આ માટે પરવાનગી આપવામાં આવી છે. જેએમએમ ધારાસભ્ય દળના નેતા ચંપઈ સોરેને શુક્રવારે નવા સીએમ તરીકે શપથ લીધા હતા. તેમના સિવાય કોંગ્રેસના આલમગીર આલમ અને આરજેડીના સત્યાનંદ ભોક્તાએ પણ મંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે. હવે શપથગ્રહણ બાદ 5 ફેબ્રુઆરીએ વિધાનસભામાં ફ્લોર ટેસ્ટ થશે. શપથ લેતા પહેલા ચંપઈ સોરેને 43 ધારાસભ્યોના સમર્થનમાં એક વીડિયો પણ જાહેર કર્યો હતો.

VIDEO | “Former CM Hemant Soren has been allowed to participate in voting during floor test (in the Assembly). Although, the ED vociferously and very vehemently objected to the petition but now the cat is out of the bag. The purpose of arrest (Hemant Soren) was to bring down the… pic.twitter.com/ruqo9W9ikx

