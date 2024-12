ICC ચેરમેન જય શાહ એક્શનમાં,ઓલિમ્પિક માટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં યોજાઈ બેઠક

જય શાહ ICCના નવા અધ્યક્ષ બનતાની સાથે જ ક્રિકેટને વિશ્વમાં એક નવું સ્થાન આપવા માટે કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. તેઓ બ્રિસ્બેનમાં 2032 ઓલિમ્પિક ઓર્ગેનાઈઝિંગ કમિટીને મળ્યા છે. 2032 ઓલિમ્પિકનું આયોજન ઓસ્ટ્રેલિયાના બ્રિસ્બેનમાં થવાનું છે અને આ ગેમ્સમાં ક્રિકેટને પણ સામેલ કરવાની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે.

બીસીસીઆઈના પૂર્વ સચિવ અને વર્તમાન આઈસીસી અધ્યક્ષ જય શાહે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ક્લિપ શેર કરી છે, જેમાં મીટિંગના કેટલાક અંશો બતાવવામાં આવ્યા છે. 2028 ઓલિમ્પિકમાં ક્રિકેટની વાપસીમાં જય શાહની પણ મોટી ભૂમિકા છે અને તે આ રમતને વિશ્વભરમાં લોકપ્રિય બનાવવા માટે ચોક્કસ પ્રયાસ કરશે. દેવજીત સૈકિયા પણ બ્રિસ્બેનમાં હાજર છે, જેમને તાજેતરમાં BCCIના વચગાળાના સચિવ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના વિવાદ વચ્ચે જય શાહનું ઓસ્ટ્રેલિયા આવવું ઘણું બધું કહી રહ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીના મુદ્દામાં BCCIના સમર્થકોમાંનું એક છે અને ત્યાં ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના સંયુક્ત સચિવ દેવજીત સૈકિયાની હાજરી BCCI અને CA વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવે છે. નોંધનીય છે કે, જય શાહને 3 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારી સિડની ટેસ્ટ માટે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ દ્વારા આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું.

Very exciting time ahead for Cricket’s involvement in the Olympics movement – a meeting with the @Brisbane_2032 organizing committee in Brisbane, Australia today.@ICC | @Olympics | @CricketAus | @BCCI | #brisbane2032 pic.twitter.com/JVyMbkCYrz

— Jay Shah (@JayShah) December 12, 2024