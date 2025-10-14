જાવેદ અખ્તરને અફઘાનિસ્તાનના વિદેશ મંત્રીની ભારત મુલાકાત પસંદ ન આવી?

અફઘાન તાલિબાનના વિદેશ મંત્રી આમિર ખાન મુત્તાકી ભારતની મુલાકાતે છે અને ત્યાં તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. જાવેદ અખ્તર આનાથી બહુ ખુશ નથી અને તેમણે તેની ટીકા કરતી એક X-પોસ્ટ પોસ્ટ કરી છે.
પટકથા લેખક અને ગીતકાર જાવેદ અખ્તરે નવી દિલ્હીમાં અફઘાન તાલિબાનના વિદેશ પ્રધાન અમીર ખાન મુત્તાકીના સ્વાગતની આકરી ટીકા કરી છે. મુત્તાકી છ દિવસની ભારત મુલાકાતે છે. 2021માં અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સત્તામાં આવ્યા પછી કોઈ તાલિબાન નેતાની આ પહેલી ભારત મુલાકાત છે. જાવેદ અખ્તરે આ મુદ્દો ઉઠાવતી એક ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ શેર કરી અને કહ્યું કે આ સ્વાગત તેમના માટે શરમજનક હતું.
સોમવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખતા જાવેદ અખ્તરે કહ્યું, “જ્યારે હું જોઉં છું કે દુનિયાના સૌથી ખતરનાક આતંકવાદી જૂથ, તાલિબાનના પ્રતિનિધિને આતંકવાદ વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવનારાઓ દ્વારા કેવી રીતે સન્માનિત અને સ્વાગત કરવામાં આવે છે, ત્યારે મારું માથું શરમથી ઝૂકી જાય છે.” તેમણે દક્ષિણ એશિયાના પ્રભાવશાળી ઇસ્લામિક મદરેસાના સહારનપુરમાં દારુલ ઉલૂમ દેવબંદ દ્વારા મુત્તાકીનું આદરપૂર્વક સ્વાગત કરવા સામે પણ સખત વાંધો ઉઠાવ્યો. અખ્તરે કહ્યું, “દેવબંદને શરમ આવવી જોઈએ કારણ કે તેણે છોકરીઓના શિક્ષણ પર પ્રતિબંધ મૂકનારા ઇસ્લામિક નેતાનું સન્માન કર્યું.”
I hang my head in shame when I see the kind of respect and reception has been given to the representative of the world’s worst terrorists group Taliban by those who beat the pulpit against all kind of terrorists . Shame on Deoband too for giving such a reverent welcome to their “…
— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) October 13, 2025
મુત્તાકીની મુલાકાત કેવી રીતે શક્ય બની
યુએન સુરક્ષા પરિષદની તાલિબાન પ્રતિબંધ સમિતિ દ્વારા લાદવામાં આવેલા મુસાફરી પ્રતિબંધમાંથી મુક્તિ મળ્યા પછી મુત્તાકીની મુલાકાત શક્ય બની. 25 જાન્યુઆરી, 2001 ના રોજ, યુએનએ મુત્તાકીને પ્રતિબંધોની યાદીમાં મૂક્યા, જેના કારણે તેમના પર મુસાફરી પ્રતિબંધ, સંપત્તિ ફ્રીઝ અને શસ્ત્ર પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો. ભારતે હજુ સુધી તાલિબાનને માન્યતા આપી નથી અને કાબુલમાં સમાવિષ્ટ સરકારની રચનાની હિમાયત કરી રહ્યું છે. મુત્તાકીના દિલ્હી રોકાણ દરમિયાન યોજાયેલી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મહિલા પત્રકારોની ગેરહાજરી પર વિવાદ થયો. વિપક્ષી નેતાઓએ આને અસ્વીકાર્ય અને મહિલાઓનું અપમાન ગણાવ્યું.
મુત્તાકીની સ્પષ્ટતા
કેટલાક મીડિયા આઉટલેટ્સે પણ આ પાસાની આકરી ટીકા કરી. ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી કે પ્રેસ કોન્ફરન્સના આયોજનમાં તેનો કોઈ હાથ નથી. વિવાદ વધતાં, મુત્તાકીએ રવિવારે બીજી પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી, જેમાં તેમણે ઘણી મહિલા પત્રકારોને આમંત્રણ આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે મહિલા પત્રકારોને બાકાત રાખવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. તેમણે આ ઘટનાને ટેકનિકલ સમસ્યા ગણાવતા કહ્યું કે પહેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળાની સૂચના પર યોજાઈ હતી અને પત્રકારોની ટૂંકી યાદી પસંદ કરવામાં આવી હતી. “અમારા સાથીઓએ ફક્ત પસંદગીના થોડા પત્રકારોને જ આમંત્રણ મોકલ્યા હતા, અને બીજો કોઈ હેતુ નહોતો,” મુત્તાકીએ કહ્યું.