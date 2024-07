જાણો ક્યારે ઉજવાશે રાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ દિવસ!

નવી દિલ્હી: ભારતનું ચંદ્રયાન-3 ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ નજીક 23 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ ઉતર્યું હતું. હવે ઈસરો પ્રમુખે ટ્વીટર પર એક વીડિયો જાહેર કરીને આ દિવસને નેશનલ સ્પેસ ડે જાહેર કર્યો છે. ઈસરોના વડા ડો. એસ. સોમનાથે દેશભરના લોકોને નેશનલ સ્પેસ દિવસની ઉજવણીમાં ભાગ લેવાની અપીલ કરી છે.

National Space Day – 2024

The historic landing of #Chandrayaan3 on the Moon is celebrated as National Space Day every year on August 23.

Dr. S. Somanath, Chairman, ISRO, invites all citizens to participate in these activities and join the nationwide celebrations.#NSpD2024 pic.twitter.com/odtAfy1yTc

— ISRO (@isro) July 22, 2024