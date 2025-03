યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થયા પછી ગાઝામાં ઇઝરાયલે ફરી સેના ખડકી દીધી

ગાઝા: ઇઝરાયલે ફરી એકવાર ગાઝામાં ટેન્ક ઉતારીને જમીન પર હુમલો કર્યો છે. ઇઝરાયલી ડિફેન્સ ફોર્સ (IDF) અનુસાર, તેણે ગાઝા પટ્ટીના મધ્ય અને દક્ષિણ ભાગોમાં ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન શરૂ કર્યુ છે. આ IDF ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશનનો ઉદ્દેશ્ય ઉત્તર અને દક્ષિણ ગાઝા વચ્ચે બફર ઝોન બનાવવાનો અને ઇઝરાયલી સરહદ પર સુરક્ષા ઝોનનો વિસ્તાર કરવાનો છે.

⭕️ IDF troops began targeted ground activities in central and southern Gaza, over the past day, in order to expand the security zone and to create a partial buffer between northern and southern Gaza. As part of the ground activities, the troops expanded their control further to… pic.twitter.com/TI4068LAJd

— Israel Defense Forces (@IDF) March 19, 2025