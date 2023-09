મેદાનની વચ્ચે વિરાટ કોહલીની કોપી કરતો જોવા મળ્યો ઈશાન કિશન, સુંદર વીડિયો થયો વાયરલ

ટીમ ઈન્ડિયાએ એશિયા કપ 2023નો ખિતાબ જીત્યો. રોહિત શર્માની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટીમે ટાઈટલ મેચમાં યજમાન શ્રીલંકાને આસાનીથી હરાવ્યું હતું. દાશુન શનાકાની ટીમને ફાઇનલમાં 10 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જો કે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયોમાં ભારતીય ખેલાડી ઈશાન કિશન અને વિરાટ કોહલી જોવા મળી રહ્યા છે. આ વીડિયો ભારત-શ્રીલંકા ફાઇનલ મેચ પછીનો છે. વાસ્તવમાં એશિયા કપ ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને હરાવ્યા બાદ વિરાટ કોહલી, ઇશાન કિશન, શુભમન ગિલ, હાર્દિક પંડ્યા, શ્રેયસ અય્યર અને તિલક વર્મા વાત કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઈશાન કિશન વિરાટ કોહલીની નકલ કરવા લાગ્યો. ઈશાન કિશને વિરાટ કોહલીની ચાલવાની સ્ટાઈલની નકલ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ દરમિયાન નજીકમાં ઉભેલા ખેલાડીઓ હસવાનું રોકી શક્યા નહીં.

Just stumbled upon this gem! 😂🏏 Ishan kishan absolutely nailing his impression of @imVkohli. A reminder that amidst all the hard work and dedication, a dose of laughter keeps us going! 🙌🤣 #CricketBanter #IshanKishan #ViratKohli #EntertainmentMatters #ViratKohli𓃵… pic.twitter.com/Fb4wYmolqr

— Arshdeep Samar (@summerarshdeep) September 18, 2023