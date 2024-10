ઈરાનનો ઈઝરાયલ પર સૌથી મોટો હુમલો

ઈરાને ઈઝરાયેલ પર મોટો હુમલો કર્યો છે. ઈઝરાયલી દળોએ દાવો કર્યો છે કે ઈરાન તરફથી 400 બેલેસ્ટિક મિસાઈલો છોડવામાં આવી છે. નાગરિકોને આશ્રયસ્થાનોમાં રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. IDF ચેતવણી બાદ સમગ્ર ઇઝરાયેલમાં સાયરન વાગી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મધ્ય અને દક્ષિણ ઇઝરાયેલના લોકોને બંકરોમાં જવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ઈઝરાયેલના આયર્ન ડોમે ઈરાની મિસાઈલો સાથે સ્પર્ધા શરૂ કરી દીધી છે.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

They are not much skilled & more advanced in their technology as well as operations like Israel #iran #Israel #Israel #Hizbullah pic.twitter.com/XXQDgtPSkE

