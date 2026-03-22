ઈરાને ઈઝરાયેલના પરમાણુ શહેર ડિમોનાને બનાવ્યું નિશાન

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે સીધો પરમાણુ ઠેકાણાઓ સુધી પહોંચી ગયો છે, જે અત્યંત જોખમી બાબત છે. શનિવારે ઈરાને ઈઝરાયેલના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા ડિમોના (Dimona) શહેર પર ભયાનક બેલેસ્ટિક મિસાઈલ છોડી હતી. ઈઝરાયેલ ડિફેન્સ ફોર્સિસ (IDF) ના જણાવ્યા અનુસાર, આ મિસાઈલ નેગેવ રેગિસ્તાન વિસ્તારમાં એક ઈમારત પર સીધી પડી હતી. આ એ જ શહેર છે જ્યાં ઈઝરાયેલનું અત્યંત ગુપ્ત અને સંવેદનશીલ પરમાણુ સંશોધન કેન્દ્ર આવેલું છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં રાત્રિના અંધકારમાં ઈરાની મિસાઈલ આકાશમાંથી આગના ગોળાની જેમ પડતી અને પ્રચંડ વિસ્ફોટ કરતી જોવા મળે છે. આ હુમલાએ ઈઝરાયેલની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમને પણ પડકાર ફેંક્યો છે.
ઈઝરાયેલની ઈમરજન્સી મેડિકલ સર્વિસ, મેગન ડેવિડ એડમ (MDA) ના અહેવાલ મુજબ, આ હુમલામાં અત્યાર સુધીમાં આશરે ૨૦ જેટલા લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોમાં મોટાભાગના લોકો મિસાઈલના છરરા વાગવાથી અથવા હુમલાના સાયરન વાગ્યા બાદ બંકરો તરફ ભાગતી વખતે પડી જવાથી ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. સૌથી દુઃખદ બાબત એ છે કે એક ૧૦ વર્ષના બાળકને મિસાઈલના છરરા વાગતા તેની હાલત મધ્યમથી ગંભીર હોવાનું જણાવાયું છે. ડિમોનાની હોસ્પિટલોમાં ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર માટે તબીબોની વિશેષ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. હુમલા બાદ સમગ્ર નેગેવ વિસ્તારમાં ભય અને ગભરાટનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે.
ઈરાનના સરકારી ટીવીએ ગર્વભેર આ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારતા તેને નતાન્ઝ (Natanz) પરમાણુ સંકુલ પર થયેલા ઈઝરાયેલી હુમલાનો ‘કરારો જવાબ’ ગણાવ્યો છે. અગાઉ, અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે સંયુક્ત રીતે ઈરાનના નતાન્ઝ પર એરસ્ટ્રાઈક કરી હતી, જેમાં પ્લાન્ટની કેટલીક ઈમારતોને નુકસાન થયું હતું. જોકે ઈરાને દાવો કર્યો હતો કે ત્યાં કોઈ રેડિયોધર્મી રિસાવ થયો નથી. પરંતુ હવે ઈરાને સીધું ઈઝરાયેલના પરમાણુ શહેર પર નિશાન સાધ્યું હોવાથી વિશ્વભરના નિષ્ણાતો રેડિયેશનના ખતરાને લઈને ચિંતિત બન્યા છે. પરમાણુ મથકોને નિશાન બનાવવાની આ પ્રથા યુદ્ધને એક નવા અને વિનાશકારી સ્તર પર લઈ જઈ રહી છે, જ્યાં એક નાની ભૂલ પણ લાખો લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકી શકે છે.