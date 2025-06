IPS ઓફિસર પરાગ જૈન નવા RAW ચીફ બનશે

કેન્દ્રએ 1989 બેચના પંજાબ કેડરના IPS ઓફિસર પરાગ જૈનને રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ (R-AW) ના નવા ચીફ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. તેઓ રવિ સિંહાનું સ્થાન લેશે. રવિ સિંહાનો વર્તમાન કાર્યકાળ 30 જૂને સમાપ્ત થાય છે. પરાગ જૈનનો કાર્યકાળ બે વર્ષનો રહેશે. તેઓ 1 જુલાઈ, 2025 સુધી નિશ્ચિત કાર્યકાળ માટે કાર્યભાર સંભાળશે.

Centre has appointed Parag Jain, a 1989-batch IPS officer of the Punjab cadre, as the new Research & Analysis Wing (RAW) chief. He will succeed Ravi Sinha, whose term ends on June 30

Parag Jain, a batchmate of Foreign Secretary Vikram Misri. A counter-terror specialist with a… pic.twitter.com/vLZlMME6fd

