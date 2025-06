RCB ની વિજય પરેડ ક્યાં થશે? જાણો લો સમય અને સ્થળ

RCB ટીમે શાનદાર રીતે IPL 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે. RCB એ પહેલીવાર IPL ટ્રોફી જીતી છે. ફાઇનલમાં RCB ટીમે પંજાબ કિંગ્સ સામે પહેલા બેટિંગ કરીને 190 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ કૃણાલ પંડ્યાની જોરદાર બોલિંગ સામે પંજાબ ટીમ ફક્ત 184 રન જ બનાવી શકી હતી. આ રીતે, લાંબા સમય સુધી રાહ જોયા પછી RCBએ ટાઇટલ પર કબજો કર્યો. હવે RCB ટીમ વિજય પરેડ કાઢશે.

બેંગલુરુમાં વિજય પરેડ યોજાશે

IPL 2025 માં ચેમ્પિયન બન્યા બાદ, RCB ની વિજય પરેડ 4 જૂને એટલે કે આજે બેંગલુરુમાં યોજાશે. તે બસ પરેડ હશે અને તે બપોરે 3.30 વાગ્યે શરૂ થશે. વિજય પરેડ વિધાનસભાથી શરૂ થશે અને ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં સમાપ્ત થશે. RCB એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર આ માહિતી આપી છે.

