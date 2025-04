IPL 2025 : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 54 રને હરાવ્યું

પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ફરી એકવાર બતાવ્યું છે કે આ ફ્રેન્ચાઇઝી શા માટે આટલી સફળ છે. IPL 2025 માં ખરાબ શરૂઆત પછી જોરદાર વાપસી કરતા, હાર્દિક પંડ્યાની ટીમે સતત પાંચમી જીત નોંધાવી છે. વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં, મુંબઈએ દરેક મોરચે સારું પ્રદર્શન કર્યું અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને એકતરફી રીતે 54 રનથી હરાવ્યું. સૂર્યકુમાર યાદવ અને રાયન રિકેલ્ટનની શાનદાર અડધી સદી બાદ, સ્ટાર પેસ બોલર જસપ્રીત બુમરાહ અને વિલ જેક્સની તીક્ષ્ણ બોલિંગે આ જીત સુનિશ્ચિત કરી. આ સાથે, મુંબઈ આઈપીએલમાં ૧૫૦ જીત નોંધાવનારી પ્રથમ ટીમ પણ બની ગઈ.

𝙂𝙖𝙢𝙚. 𝙎𝙚𝙩. 𝘿𝙤𝙣𝙚 ✅@mipaltan make it 5⃣ in 5⃣ and are marching upwards and onwards in the season 📈

Scorecard ▶ https://t.co/R9Pol9Id6m #TATAIPL | #MIvLSG pic.twitter.com/zW7EuWhU7j

— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2025