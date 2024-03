IPL 2024 : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ગુજરાત ટાઈટન્સને 63 રને હરાવ્યું

ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સે IPL 2024 માં સતત બીજી જીત નોંધાવી. આ વખતે ગુજરાતની ટીમ CSK પર પડી. શુભમન ગીલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ચેન્નાઈએ ગુજરાતને 63 રનથી હરાવ્યું હતું. ગુજરાત માટે સાઈ સુદર્શને 3 ચોગ્ગાની મદદથી 37 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ તેની ઇનિંગ્સ ટાઇટન્સને વિજય રેખા પાર કરવામાં મદદ કરી શકી ન હતી. મેચમાં ગુજરાતે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવેલી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 206 રન બનાવ્યા હતા. CSK માટે શિવમ દુબેએ 2 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાની મદદથી 51 (23 બોલ)ની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ ચેન્નાઈના બોલરોએ ગુજરાતના બેટ્સમેનોને લક્ષ્યનો પીછો કરવા દીધો ન હતો અને સમયાંતરે પેવેલિયનનો રસ્તો બતાવી એકતરફી મેચ જીતી લીધી હતી.

207 રનના વિશાળ લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ગુજરાત ટાઈટન્સની શરૂઆત બહુ સારી રહી ન હતી. ટીમને પહેલો ફટકો કેપ્ટન ગિલના રૂપમાં લાગ્યો હતો, જે ત્રીજી ઓવરમાં 1 સિક્સરની મદદથી માત્ર 8 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ત્યાર બાદ પાંચમી ઓવરમાં ટીમે બીજી વિકેટ રિદ્ધિમાનના રૂપમાં ગુમાવી હતી, જે 4 ચોગ્ગાની મદદથી 21 રન (17 બોલ) બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો.

