IPL 2023 : લખનૌએ રોમાંચક મેચમાં છેલ્લા બોલ પર બેંગ્લોરને 1 વિકેટથી હરાવ્યું

IPL 2023માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાયેલી મેચમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનો 1 વિકેટે વિજય થયો હતો. ટૂર્નામેન્ટમાં લખનૌની આ ત્રીજી જીત છે. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા RCBએ 20 ઓવરમાં 2 વિકેટના નુકસાન પર 212 રન બનાવ્યા હતા. રનનો પીછો કરતા લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે 20 ઓવરમાં 9 વિકેટે ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધો હતો. આરસીબી માટે વિરાટ કોહલી, ફાફ ડુપ્લેસીસ અને ગ્લેન મેક્સવેલે અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. આ સાથે જ સિરાજ અને પાર્નેલને 3-3 વિકેટ મળી હતી.

માર્કસ સ્ટોઇનિસ અને નિકોલસ પૂરને લખનૌને શાનદાર જીત અપાવી

213 રનનો પીછો કરવા ઉતરેલી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની શરૂઆતમાં ખરાબ બેટિંગ જોવા મળી હતી. ટીમે પહેલી જ ઓવરમાં 1 રનમાં કાયલ મેયર્સ (0)ના રૂપમાં પ્રથમ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલા દીપક હુડ્ડા પણ લાંબો સમય ટકી શક્યો ન હતો અને 10 બોલમાં 9 રન બનાવીને વેઈન પાર્નેલનો શિકાર બન્યો હતો. ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરવા આવેલા માર્કસ સ્ટોઇનિસે થોડો સમય સંભાળીને 30 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાની મદદથી 65 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમી અને ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડી દીધી.

