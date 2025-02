રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર સંસદમાં હંગામો

સોમવારે બજેટ સત્રના ત્રીજા દિવસે, લોકસભામાં ત્યારે હોબાળો થયો જ્યારે વિપક્ષી નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી ભાષણ આપવા માટે ઉભા થયા. રાહુલ ગાંધીએ પોતાના ભાષણમાં કહ્યું કે જો આપણા દેશમાં સારી ઉત્પાદન વ્યવસ્થા હોત, તો વિદેશ મંત્રીને આટલી વાર જઈને પીએમને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના રાજ્યાભિષેકમાં હાજરી આપવા વિનંતી ન કરવી પડતી. વિદેશ મંત્રીને એટલી બધી મહેનત ન કરવી પડે કે તેઓ અમેરિકા જઈને કહે કે કૃપા કરીને અમારા વડા પ્રધાનને ફોન કરો. આ દરમિયાન પીએમ મોદી પણ ગૃહમાં હાજર હતા.

Rahul Gandhi, LoP:

“When we talk to the USA, we would not send our Foreign Minister multiple times to request an invitation for the Prime Minister to the Coronation.”

~ This man has made the post of Leader of Opposition a JOKE. Unverified. Unsubstantial. Rubbish Claims. pic.twitter.com/M77r1HoT4W

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) February 3, 2025