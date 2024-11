પાકિસ્તાનના ક્વેટા રેલવે સ્ટેશન પર બોમ્બધડાકોઃ 21નાં મોત, 46 ઘાયલ

ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાનના ક્વેટા રેલવે સ્ટેશનમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો છે, જેને કારણે અત્યાર સુધીમાં 21 લોકોનાં મોત થયા છે. આ બ્લાસ્ટને કારણે 46થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ પણ થયા છે. મૃત્યુઆંક હજુ વધી શકે તેવી આશંકા છે.

આ હુમલાની જવાબદારી બલૂચ લિબરેશન આર્મીએ લીધી છે. પાકિસ્તાનના ઉત્તર-પશ્ચિમમાં આતંકવાદી હુમલામાં વધારો થયો છે. એ સિવાય અહીં લગાવવાદી વિદ્રોહ પણ વધી રહ્યો છે.રેલવે સ્ટેશનમાં થયેલા આ ભયાનક વિસ્ફોટ અંગે ક્વેટાના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક SSP મોહમ્મદ બલૂચે કહ્યું હતું કે આ ઘટનામાં 16 લોકોના મોત થયા છે અને 30 લોકો ઘાયલ થયા છે. જો કે દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે અત્યાર સુધીમાં 24 લોકો માર્યા ગયા છે અને ઘાયલોની સંખ્યા 50 સુધી પહોંચી શકે છે. પોલીસ અને બચાવ કાર્ય માટે કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

❗️Explosion In Pakistan’s Balochistan Kills 20, Injures Dozens

A fatal blast occurred at Quetta Railway Station on Saturday,as a train prepared to depart for Peshawar, Dawn News reports.

pic.twitter.com/legfib50zP

— RT_India (@RT_India_news) November 9, 2024