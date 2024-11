કેનેડાના PM ટ્રુડોની વિદાય આગામી ચૂંટણીમાં નિશ્ચિતઃ મસ્ક

નવી દિલ્હીઃ ટેસ્લાના CEO અને અબજોપતિ એલન મસ્કે કેનેડાના PM જસ્ટિન ટ્રુડોની રાજકીય કેરિયર પર મોટો કટાક્ષ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે જસ્ટિન ટ્રુડો આગામી ચૂંટણીમાં કેનેડાના વડા પ્રધાન તરીકેનું તેમનું પદ ગુમાવશે.

સોશિયલ મિડિયા વેબસાઇટ X પર એક વ્યક્તિએ મસ્કથી મદદ માગતા કહ્યું હતું કે તે ટ્રુડોથી પીછો છોડાવવામાં તેની મદદ કરે.

ટ્રુડો હાલ પિયરે પોઈલીવરની કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી અને જગમીત સિંહની ન્યુ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના ચૂંટણી પડકારોનો સામનો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ટ્રુડોની વર્તમાન લઘુમતી સરકારની સ્થિતિ તેમની સત્તા ગુમાવવાની શક્યતા વધારે છે.

@elonmusk we need your help in Canada getting rid of Trudeau

