પાપુઆ ન્યુ ગિનીમાં ભૂસ્ખલનથી 100થી વધુ લોકોનાં મોત

નવી દિલ્હીઃ પાપુઆ ન્યુ ગિનીના એંગા પ્રાંતના કાઓકલામ ગામમાં ભારે ભૂસ્ખલન થયું છે. આ ભૂસ્ખલનમાં 100થી વધુ લોકોનાં મોત થયાનો અંદાજ છે, કેમ કે ભારે સંખ્યામાં લોકો જમીનની નીચે દબાયેલા છે. ગ્રામીણોએ ઘટનાસ્થળેથી મોટી સંખ્યામાં મૃતદેહો મેળવ્યા છે. આ દુર્ઘટનામાં મૃતકોનો સત્તાવાર આંકડો નથી આવ્યો.

પોર્ટ મોરેસ્બીથી આશરે 600 કિલોમીટર ઉત્તર-પશ્ચિમમાં એંગા પ્રાંતના કાઓકલામ ગામમાં સવારે ત્રણ કલાકે ભૂસ્ખલન થયું હતું, એમ ABC ન્યૂઝે જણાવ્યું હતું. એંગા પ્રાંતીય વહીવટી તંત્રનું કહેવું છે કે એણે આ દુર્ઘટનામાં થયેલા નુકસાનની સમીક્ષા કરવા માટે એક ઇમર્જન્સી એક્શન ટીમની રચના કરવામાં આવી છે.

