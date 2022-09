પાકિસ્તાને કાશ્મીર મુદ્દો ઉવેખતાં ભારતનો જડબાતોડ જવાબ

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ફરી એક વાર કાશ્મીર રાગ આલાપ્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે યુદ્ધ હવે કોઈ વિકલ્પ નથી. પાકિસ્તાન પડોશી દેશો સાથે શાંતિ ઇચ્છે છે. દક્ષિણ એશિયામાં સ્થાયી શાંતિ અને સ્થિરતા જમ્મુ-કાશ્મીર વિવાદના ન્યાયસંગત અને સ્થાયી સમાધાન પર નિર્ભર કરે છે. જોકે ભારતે પાકિસ્તાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે.

ભારતે પાકિસ્તાનને જવાબ આપતાં કહ્યું હતું કે એ બહુ દુઃખની વાત છે કે પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન આ મંચનો ઉપયોગ ભારત ખોટા આરોપ લગાડવા માટે કરી રહ્યા છે. તેઓ તેમના દેશમાં બની રહેલી ઘટનાઓને ઢાંકવા માટે ભારતની સામે આગ ઓકી રહ્યા છે, પણ એ વિશ્વને મંજૂર નથી.

