કેનેડામાં જગમિત સિંહે ટ્રુડો સરકારને આપેલો ટેકો પાછો ખેંચ્યો

ટોરેન્ટોઃ કેનેડાની લેફ્ટ વિંગ ન્યુ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (NDP)એ ટ્રુડો સરકારને આપેલો ટેકો પાછો ખેંચી લીધો છે. જેથી ટ્રુડોની પાર્ટી અલ્પમતમાં આવી ગઈ છે અને સરકાર પડી જવાનું નક્કી માનવામાં આવે છે. જેથી કેનેડામાં સમય પહેલાં ચૂંટણી આવે એવી શક્યતા છે.

કેનેડામાં સામાન્ય ચૂંટણી આમ તો ઓક્ટોબર, 2025માં થવાની છે, પરંતુ હવે ટ્રડોએ સરકાર ચલાવવી હશે તો વિપક્ષનો ટેકો પ્રાપ્ત કરવો પડશે. NDP ના નેતા જગમિત સિંહે ટ્રુડોના સમર્થનને પાછું ખેંચવાની વાત કરતાં કહ્યું હતું કે મારી ધીરજ ખતમ થઈ ગઈ છે. જોકે, ટ્રુડોએ શરૂઆતની ચૂંટણીની વાતોને નકારતાં કહ્યું હતું કે મારી પ્રાથમિકતા કેનેડાની જનતા માટે સામાજિક કાર્યક્રમોને આગળ વધારવાની છે. અમે કેનેડાના લોકો માટે કામ કરીશું અને આશા કરીએ છીએ કે આવનારી ચૂંટણી સુધી અમે પોતાના કાર્યકાળ પૂરા કરીશું.

The deal is done.

The Liberals are too weak, too selfish and too beholden to corporate interests to stop the Conservatives and their plans to cut. But the NDP can.

Big corporations and CEOs have had their governments. It’s the people’s time. pic.twitter.com/BsE9zT0CwF

— Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) September 4, 2024