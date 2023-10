હમાસનો તેલ અવિવ પર રોકેટ હુમલોઃ ઇઝરાયલનું યુદ્ધનું એલાન

યેરુસેલમઃ હમાસની સૈન્યએ ઇઝરાયેલની સામે એક નવી સૈન્ય ઝુંબેશ શરૂ કરી છે, એમ એક નેતાએ કહ્યું હતું. ઓપરેશન અલ-અકસા સ્ટોર્મ શરૂ કરતા ઇઝરાયેલમાં 5000 રોકેટ વડે હુમલો કર્યો હતો, એમ મોહમ્મદ ડીફે કહ્યું હતું. ઇઝરાયેલે ગાઝાપટ્ટી પર ઘૂસણખોરીની પણ માહિતી આપી હતી.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ગાઝા તરફથી ઇઝરાયેલના ઘણા રહેણાંક વિસ્તારો પર રોકેટ છોડવામાં આવ્યા છે. હમાસના ઘણા ઉગ્રવાદીઓ ઇઝરાઇલમાં ઘૂસ્યા હોવાના સમાચાર છે. જોકે સામે પક્ષે ગાઝાથી રોકેટ હુમલા બાદ ઈઝરાઇલે નિવેદન આપીને કહ્યું હતું કે અમે ‘યુદ્ધ’ માટે તૈયાર છીએ.

અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ બે શહેરો એશ્કેલોન અને તેલ અવીવ પર અનેક રોકેટ છોડવામાં આવ્યા છે. આ રોકેટ રહેણાક વિસ્તારોમાં પડ્યા છે. આ ઘટના સાથે જોડાયેલા વfડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાFરલ થઈ રહ્યા છે.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.

