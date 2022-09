વિદેશપ્રધાને UAEમાં હિન્દુ મંદિરની મુલાકાત લીધી

અબુ ધાબીઃ સંયુક્ત આરબ અમિરાતના પાટનગર અબુ ધાબીમાં હિન્દુ મંદિરનું બાંધકામ પુરજોશમાં ચાલુ છે. વિદેશપ્રધાન એસ. જયશંકર UAEની ત્રણ દિવસની યાત્રાએ છે, ત્યારે તેમણે ગણેશ ચતુર્થીના શુભ દિવસે આ હિન્દુ મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે આ મંદિર બાંધકામમાં થઈ રહેલા ઝડપી કામકાજથી આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.

અબુ ધાબીમાં આ પરંપરાગત હિન્દુ મંદિર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દ્વારા બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ મંદિરની મુલાકાત લીધા પછી તેમણે ટ્વીટ કર્યું હતું કે ગણેશ ચતુર્થી પર અબુધાબીમાં નિર્માણાધીન@BAPS હિન્દુ મંદિરના દર્શનનો લહાવો મળ્યો. એ મંદિરના ઝડપી કામકાજની પ્રગતિ જોઈને આનંદ થયો અને બધા સામેલ લોકોની ભક્તિ જોઈ ખુશી થઈ. આ પ્રસંગે BAPSની ટીમ, સ્વામિનારાયણ સમાજના અનુયાયીઓ અને ભક્તો તથા કાર્યકતો સાથે મુલાકાત પણ થઈ.

On Ganesh Chaturthi, blessed to visit the @BAPS Hindu temple under construction in Abu Dhabi.

Glad to see the rapid progress and deeply appreciate the devotion of all involved. Met the BAPS team, community supporters and devotees and workers at the site. pic.twitter.com/7ZezrfvkuR

