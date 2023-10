એલન મસ્કે કેનેડાના આ નિર્ણયને શરમજનક ગણાવ્યો

નવી દિલ્હીઃ કેનેડાની સરકારે હાલમાં ઓનલાઇન સ્ટ્રિમિંગ સેવાઓ માટે નવા નિયમ બનાવ્યા છે. જે હેઠળ ઓનલાઇન સ્ટ્રિમિંગ સેવાઓને સરકારે નિયામક નિયંત્રણની સાથે ઔપચારિક રૂપથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી છે. આને લઈને ટેસ્લાના સહસંસ્થાપક અને સ્પેસએક્સના સંસ્થાપક અને CEO એલન મસ્કે કેનેડાના વડા પ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોને આડે હાથ લીધા હતા. તેમણે ટ્રુડો પર અભિવ્યક્તિની આઝાદીને કચડવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

મસ્કે પત્રકાર ને લેખક ગ્રીનવાલ્ડની એક પોસ્ટનો જવાબ આપ્યો હતો. ગ્રીનવાલ્ડે ટ્વિટર પર પોસ્ટ કર્યું હતું કે વિશ્વની સૌથી ઓનલાઇન સેન્સરશિપ યોજનાઓમાંથી ક લેસ કેનેડિયન સરકારે ઘોષણા કરી હતી કે પોડકાસ્ટની રજૂઆત કરનારી બધી ઓનલાઇન સ્ટ્રિમિંગ સર્વિસને નિયંત્રણની મંજૂરી માટે ઔપચારિક રીતે સરકારની સાથે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે.

Trudeau is trying to crush free speech in Canada. Shameful. https://t.co/oHFFvyBGxu

— Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023