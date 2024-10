ઇઝરાયેલી PM બેન્જામિન નેતાન્યાહુના ઘર પર ડ્રોનથી હુમલો

તેલ અવિવઃ હમાસ ચીફ યાહ્યા સિનવારના મોતના 72 કલાક પછી ઇઝરાયેલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતાન્યાહુના નિવાસસ્થાન પર ડ્રોનથી હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. આ હુમલા પછી ઇઝારાયેલમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આ હુમલામાં નેતાન્યાહુ બચી ગયા હતા.

ઇઝરાયેલના PM બેન્જામિન નેતાન્યાહુના ઘર પાસે લેબનીઝ ડ્રોન પડી ગયું છે. આ હુમલો હિજબુલ્લા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જેની પુષ્ટિ ખુદ ઈઝરાયેલી સેનાએ કરી છે. મોટી વાત એ છે કે ઈઝરાયેલની એર ડિફેન્સમાં હિજબુલ્લાના લડવૈયાઓ ઘૂસી ગયા હતા, જેને કારણે ડ્રોન આટલું નજીક આવ્યું અને પડી ગયું. જોકે આ હુમલા સમયે નેતાન્યાહુ તેમના નિવાસસ્થાને હાજર ન હતા.

#Hezbollah launched a drone Attack on Israeli PM Benjamin Netanyahu’s private residence in Caesarea.

No major damage reported so far.

This #DroneAttack means that The Israelis IDF & Mossad still have not crushed Cowards Hizbullah’s hood properly.#Lebanon #Mossad #TheIDF… pic.twitter.com/RWMIqpEfmM

— 🚩साईकृति🚩 (@sanatanikriti) October 19, 2024