હમાસ ઇઝરાયેલી બંધકોને છોડી મૂકે તો યુદ્ધ પૂરું: PM નેતાન્યાહુ

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાયેલી સેના દ્વારા હમાસના નેતા યાહ્યા સિનવારને મારી કાઢ્યા પછી PM બેન્જામિન નેતાન્યાહુએ કહ્યું હતું હતું કે તે હમાસની સાથે જારી યુદ્ધને આવતી કાલે ખતમ કરી દેશે, પરંતુ એના માટે હમાસે એ બંધકોને છોડવા પડશે, જે તેમની કેદમાં છે.

હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું હમાસ ઇઝરાયેલની શરતોને માનશે? કે નહીં, કેમ કે ઇઝરાયેલી સેના એના અનેક મોટા નેતાઓને યુદ્ધમાં મારી નાખ્યા છે.પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર હમાસના કબજામાં હજી પણ કમસે કમ 102 લોકો છે. તેમને છોડાવવા માટે ઇઝરાયેલ દરેક સંભવ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

નેતાન્યાહુએ ગાઝાના લોકો માટે એક ખાસ સંદેશ આપ્યો હતો કે જે સિનવારને તમે લોકો સિંહ સમજતા હતા, એ ખુદ છુપાઈને બેઠો હતો. તે તમારું ભલુ નહોતો કરી રહ્યો.

Yahya Sinwar is dead.

He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.

While this is not the end of the war in Gaza, it’s the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2024