નાગરિકોને ગ્રીન પાસ વિના જાહેર-સ્થળોએ જવાની મંજૂરી નહીં

અબુ ધાબીઃ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના અબુ ધાબીના નાગરિકો હવે જાહેર સ્થાનો પર બિના ગ્રીન પાસ જવાની મંજૂરી નહીં હશે. આ ગ્રીન પાસને Alhosn એપ પર રાખવાની જરૂરી હશે. શોપિંગ મોલ્સ, મોટાં સુપરમાર્કેટ, જિમ, હોટલ, પાર્ક, બીચ, સિનેમા, એન્ટરટેઇનમેન્ટ, સેન્ટર્સ, મ્યુઝિયમ, રેસ્ટોરાં અને કેફે જેવી જગ્યાએ જવા માટે ગ્રીન પાસ દેખાડવો જરૂરી હશે. આ આદેશ મંગળવારે 15 જૂનથી અમલમાં આવશે. અબુ ધાબીની ઇમર્જન્સી ક્રાઇસિસ એન્ડ ડિઝેસ્ટર્સ કમિટીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે એ નિયમ 16 વર્ષ અને એનાથી ઉપરના ઉંમરના લોકો પર લાગુ થશે.

મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ટિરિયર, સંયુક્ત આરબ અમીરાતે ટ્વિટર હેન્ડલ પર લખ્યું છે કે અબુ ધાબી ઇમર્જન્સી, ક્રાઇસિસ એન્ડ ડિઝેસ્ટર્સ કમિટીએ Alhosn એપ પર ગ્રીન પાસને ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપી છે. એ અમીરાતની કોવિડ-19થી લડવા માટે ચાર સૂત્રીએ વ્યૂહરચના આધારિત છે. એમાં રસીકરણ, એક્ટિવ કોન્ટ્રેક્ટ, ટ્રેસિંગ, સુરક્ષિત એન્ટ્રી અને સાવધાનીના ઉપાયો અપનાવવા માટે ફોકસ છે.

આ ગ્રીન પાસને નાગરિકોના કોવિડ રસીકરણ સ્ટેટસ અને PCR ટેસ્ટની કાયદેસરતા મુજબ એક્ટિવેટ કરવામાં આવશે.

Abu Dhabi Emergency, Crisis and Disasters Committee has approved usage of green pass on Alhosn app, based on the emirate’s 4-pillar strategy to combat #Covid_19 focused on vaccination, active contract tracings, safe entry and adopting preventive measures. pic.twitter.com/Sbf9XG4SeL

— وزارة الداخلية (@moiuae) June 9, 2021