ચીનમાં સ્કૂલ જિમની છત પડવાથી 11 લોકોનાં મોત

બીજિંગઃ ચીનના પૂર્વોત્તર શહેર કિકિહારમાં ભારે વરસાદને કારણે એક મિડલ સ્કૂલના જિમની છત પડવાથી કમસે કમ 11 લોકોનાં મોત થયાં છે, એમ રાજ્યની એજન્સી ઝિન્હુઆએ જણાવ્યું હતું. આ ઘટના એ સમયે 19 લોકો જિમમાં હતા. ચાર લોકો ભાગવામાં સફળ રહ્યા હતા, જ્યારે કાટમાળમાં 15 જણ ફસાઈ ગયા હતા. બચાવ અધિકારીઓએ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચ્યા પછી બધા 15 લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ચાર લોકોને બચાવવામાં આવ્યા હતા.

આ જિમની છત સંપૂર્ણ રીતે ધ્વસ્ત થઈ ગઈ હતી અને આયોજન સ્થળથી આશરે 1200 સ્ક્વેર ફૂટ વિસ્તારમાં ફેલાયેલું હતું. પ્રારંભિક તપાસમાં માલૂમ પડ્યું હતું કે બાંધકામ કર્મચારીઓએ જિમની છત પર ગેરકાયદે રીતે પર્લાઇટ (બાંધકામ કાર્યમાં વપરાતી સામગ્રી) રાખ્યું હતું અને વરસાદનું પાણી વહી જવાને કારણે એનું વજન વધી ગયું હતું.

10 were confirmed dead and 1 remained trapped after the roof of a school gymnasium collapsed on Sunday in Qiqihar, NE China's Heilongjiang. Preliminary investigation found the accident was caused by perlite illegally placed on the roof, which weighed down under rainfall. pic.twitter.com/XhdVkpmh2D

