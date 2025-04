પહલગામ હુમલા બાદ મોદી સરકારના 5 મોટા નિર્ણયો

જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા અંગે પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને સુરક્ષા અંગેની કેબિનેટ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર, NSA અજિત ડોભાલ અને અન્ય અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ બેઠકમાં વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રી પણ હાજર હતા. વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ બેઠક બાદ પાકિસ્તાન સાથેની સિંધુ જળ સંધિ રદ કરવામાં આવી હતી. અટારી ચેકપોસ્ટ બંધ હતી.

In the wake of the terrorist attack in Pahalgam, chaired a meeting of the CCS at 7, Lok Kalyan Marg. pic.twitter.com/bZj5gggp5l

