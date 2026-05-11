PM મોદીની અપીલ અને મોંઘા ક્રૂડે ફેલાવ્યો ફફડાટ

ભારતીય શેરબજારમાં સોમવારનો દિવસ ટ્રાવેલ અને એવિએશન સ્ટોક્સ માટે કાળો સાબિત થયો છે. જ્વેલરી સ્ટોક્સની સાથે સાથે એરલાઇન્સ અને ટ્રાવેલ કંપનીઓના શેરમાં પણ જોરદાર વેચવાલી જોવા મળી હતી. દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન ઈન્ડિગો (InterGlobe Aviation) ના શેરમાં 5.50 ટકા સુધીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. આ ઘટાડાને કારણે કંપનીની માર્કેટ વેલ્યુએશનમાં માત્ર 195 મિનિટમાં આશરે 9500 કરોડ રૂપિયાનો જંગી ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
શેરબજારમાં કંપનીઓની હાલ
માત્ર ઈન્ડિગો જ નહીં, પણ સ્પાઈસજેટ, ઈક્સિગો, યાત્રા ઓનલાઈન અને થોમસ કૂક જેવી કંપનીઓના શેર પણ 7 ટકા સુધી તૂટ્યા હતા. ઈન્ડિગોનો શેર ઘટીને 4,276.80 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યો હતો, જ્યારે સ્પાઈસજેટમાં 4.36 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. થોમસ કૂકને સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો હતો, જેના શેર દિવસના સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચી ગયા હતા. શુક્રવારે ઈન્ડિગોની વેલ્યુએશન 1,74,689.73 કરોડ હતી, જે સોમવારે બપોરે ઘટીને 1,65,210.08 કરોડ પર આવી ગઈ હતી.