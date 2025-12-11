ઇન્ડિગોની મોટી જાહેરાત ! ₹10,000 નું વળતર અને ₹10,000નું ટ્રાવેલ વાઉચર

ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ રદ થવાને કારણે મુસાફરોને નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ડિસેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં મુસાફરોને સૌથી વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, કારણ કે આ સમયગાળા દરમિયાન ઇન્ડિગોની સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. આ પછી, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ એરલાઇન સામે કડક કાર્યવાહી કરી છે. હવે, ઇન્ડિગોએ 3, 4 અને 5 ડિસેમ્બરે મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઇટ્સ રદ થવાને કારણે મુસાફરો માટે રાહતની જાહેરાત કરી છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે સરકારી નિયમો અનુસાર અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને ₹5,000 થી ₹10,000 સુધીનું વળતર મળશે.
— IndiGo (@IndiGo6E) December 11, 2025
એરલાઇને સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત મુસાફરો માટે ₹10,000 સુધીના વધારાના ટ્રાવેલ વાઉચર જારી કરવાની પણ જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય એવા મુસાફરો માટે નોંધપાત્ર રાહત માનવામાં આવે છે જેમની મુસાફરી યોજનાઓ અચાનક બદલાઈ ગઈ હતી અને જેમણે નોંધપાત્ર અસુવિધાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ ટ્રાવેલ વાઉચરની ખાસ વાત એ છે કે તેનો ઉપયોગ આગામી 12 મહિના સુધી ગમે ત્યારે કરી શકાય છે. મુસાફરો ભારતમાં કોઈપણ સ્થાનિક અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ માટે આ વાઉચરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ઇન્ડિગોએ જણાવ્યું હતું કે ₹10,000 નું ટ્રાવેલ વાઉચર એવા મુસાફરોને આપવામાં આવશે જેમની મુસાફરી ઘણી વખત બદલવી પડી હતી, એટલે કે, જેમની ફ્લાઇટ્સ વારંવાર ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી હતી, અથવા જેમણે એરપોર્ટ પર લાંબી રાહ જોવી પડી હતી. વળતર અને વાઉચર ક્લેમ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે મુસાફરોને તેમના રજિસ્ટર્ડ ઇમેઇલ અને મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવેલા સંદેશને તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, વળતરની રકમ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) દ્વારા નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકા અનુસાર વિતરિત કરવામાં આવશે. જે મુસાફરોની ફ્લાઇટ્સ એરલાઇનના કારણે રદ કરવામાં આવી હતી તેઓ નિયમો અનુસાર આ વળતર મેળવવા માટે હકદાર છે. ઇન્ડિગોએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે વળતર ફ્લાઇટનું અંતર, ટિકિટ વર્ગ અને મુસાફરોની અસુવિધા પર આધારિત હશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય મુસાફરોને નાણાકીય નુકસાન અને બિનજરૂરી અસુવિધા ઘટાડવાનો છે.
ઇન્ડિગોએ એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું કે રદ થયેલી ફ્લાઇટ્સને કારણે મુસાફરોને થયેલી અસુવિધા બદલ તે દિલગીર છે અને ભવિષ્યમાં આવી પરિસ્થિતિઓ ફરી ન બને તેની ખાતરી કરી રહ્યું છે.