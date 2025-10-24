જોઈ લો ભારતની પ્રથમ AI અભિનેત્રીને,’ટ્રુથ એન્ડ લાઇઝ’થી કરશે ડેબ્યૂ

ભારતની પહેલી AI સુપરસ્ટારે ઇન્સ્ટાગ્રામ સીરિઝ “ટ્રુથ એન્ડ લાઇઝ”થી અભિનયની શરૂઆત કરી છે. જાણીએ આ AI અભિનેત્રી અને તેની સીરિઝ વિશે.
ભારતની પહેલી AI ઈન્ફ્લુએન્સર નૈના હવે અભિનેત્રી તરીકે ડિજિટલ સ્ક્રીન પર પગ મૂકી રહી છે. તે ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ પર રિલીઝ થયેલી 12-એપિસોડની માઇક્રો-ડ્રામા સીરિઝ “ટ્રુથ એન્ડ લાઇઝ” માં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આ સીરિઝ મુંબઈની એક રાતની પૃષ્ઠભૂમિ સામે મિત્રતા, વિશ્વાસઘાત અને માનવ લાગણીઓની જટિલતાઓને દર્શાવે છે.
એઆઈ નૈનાએ ડેબ્યૂ કર્યું
અત્યાર સુધી એઆઈ નૈના તેની આકર્ષક સોશિયલ મીડિયા હાજરી માટે જાણીતી હતી પરંતુ આ વખતે તે અભિનય દ્વારા દર્શકોના દિલ જીતવા માટે કટિબદ્ધ છે. સીરિઝના લોન્ચ સમયે નૈનાએ કહ્યું,”હું અહીં માણસોને બદલવા માટે નથી, પરંતુ જીવવા અને તેમની લાગણીઓને સમજવા માટે છું. ‘ટ્રુથ એન્ડ લાઈઝ’ મારા માટે માત્ર એક પ્રોજેક્ટ નથી, પરંતુ એ સાબિત કરવાની તક છે કે એઆઈ પણ અધિકૃત અભિનય દ્વારા હૃદયને અનુભવી અને સ્પર્શી શકે છે.”
દરેક એપિસોડ એક મિનિટથી થોડો લાંબો છે – તેને ખાસ કરીને એવા પ્રેક્ષકો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે જેઓ ટૂંકી, મજેદાર વાર્તાઓનો આનંદ માણે છે અને ઝડપી સ્ક્રોલિંગનો આનંદ માણે છે. વાર્તાની અંદરના રહસ્યો, સંબંધોના ઉતાર-ચઢાવ અને રાત્રિના અંધારામાં ખુલેલા રહસ્યો તેને ખૂબ જ આકર્ષક બનાવે છે.
સીરિઝની વાર્તા શું છે?
વાર્તા મુંબઈમાં એક રાત દરમિયાન શરૂ થાય છે, જેમાં મિત્રતા, વિશ્વાસઘાત અને વિશ્વાસની કસોટી થાય ત્યારે લોકો જે પસંદગીઓ કરે છે તેની શોધ કરવામાં આવે છે. સૌથી નોંધપાત્ર વાત એ છે કે આખી સીરિઝનું શૂટિંગ ફક્ત મહિલા ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
સીરિઝને લાખો વ્યૂઝ મળ્યા
રિલીઝ થયાના થોડા કલાકોમાં જ સીરિઝે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લાખો વ્યૂઝ મેળવ્યા. દર્શકો એ વાતને લઈને ઉત્સાહિત છે કે AI મનોરંજન ઉદ્યોગમાં નવી શક્યતાઓ કેવી રીતે ખોલશે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ ભારતમાં AI-આધારિત વાર્તા કહેવાની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.