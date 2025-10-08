Indian Air Force Day: 8 ઓક્ટોબરે વાયુસેના દિવસ કેમ ઉજવવામાં આવે છે?

આજે ભારતીય વાયુસેના (Indian Air Force)નો 93મો સ્થાપના દિવસ છે. દર વર્ષે 8 ઓક્ટોબરે દેશભરમાં ભારતીય વાયુસેના દિવસ (Indian Air Force Day)ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે, ભારતીય વાયુસેનાના બહાદુર પાઇલટ્સ અદ્ભુત હવાઈ કરતબો રજૂ કરશે. પરેડ, ફ્લાયપાસ્ટ અને આધુનિક ફાઇટર જેટના પ્રદર્શન થશે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે 8 ઓક્ટોબરે ભારતીય વાયુસેના દિવસ કેમ ઉજવવામાં આવે છે? અને આપણું વાયુસેના કેટલું શક્તિશાળી છે?
ભારતીય વાયુસેનાની સ્થાપના 8 ઓક્ટોબર, 1932ના રોજ કરવામાં આવી હતી. બ્રિટીશ રાજ દરમિયાન તેને રોયલ ઇન્ડિયન એરફોર્સ કહેવામાં આવતું હતું અને શરૂઆતમાં ફક્ત છ અધિકારીઓ અને ચાર વેસ્ટલેન્ડ વાપીટી બાયપ્લેનથી શરૂઆત થઈ હતી. પહેલી સ્ક્વોડ્રનની રચના 1 એપ્રિલ, 1933 ના રોજ કરવામાં આવી હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન બર્મા અભિયાનમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે તેને “રોયલ” શીર્ષક મળ્યું હતું. જોકે, 1950 માં જ્યારે ભારત પ્રજાસત્તાક બન્યું, ત્યારે “રોયલ” નામ છોડી દેવામાં આવ્યું અને તેનું નામ બદલીને ભારતીય વાયુસેના (IAF) રાખવામાં આવ્યું. ત્યારથી દર 8 ઓક્ટોબરે આપણે આપણા વાયુસેનાના યોદ્ધાઓની હિંમત અને બલિદાનને સલામ કરીએ છીએ. આ દિવસ ફક્ત એક ઉજવણી નથી, પરંતુ દેશના યુવાનોને વાયુસેનામાં જોડાવા માટે પ્રેરણા પણ આપે છે.
આપણી વાયુસેના કેટલી શક્તિશાળી છે?
ભારતીય વાયુસેના વિશ્વની ચોથી સૌથી શક્તિશાળી વાયુસેના છે. તેની પાસે 1700 થી વધુ વિમાનો અને 1.4 લાખ કર્મચારીઓ છે. તે વિશ્વની ટોચની ચાર વાયુસેનાઓમાંની એક છે. ભારતીય વાયુસેના પાસે સુખોઈ-30 MKI, રાફેલ, મિરાજ-2000 અને સ્વદેશી તેજસ જેવા આધુનિક ફાઇટર જેટ છે, જે દુશ્મનને ડરાવી શકે છે. ભારતીય વાયુસેના પાસે વિશ્વની સૌથી ઊંચી હવાઈ પટ્ટી છે, જે લદ્દાખના દૌલત બેગ ઓલ્ડીમાં 16,614 ફૂટ પર સ્થિત છે. ભારતીય વાયુસેનાએ 1947, 1965, 1971, 1999 અને 1962 ના ભારત-ચીન યુદ્ધના ભારત-પાક યુદ્ધોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. વધુમાં, વાયુસેનાએ ઘણી વખત તેની પરાક્રમ દર્શાવી છે. વાયુસેનાએ ઓપરેશન મેઘદૂત (સિયાચીન), ઓપરેશન સફેદ સાગર (કારગિલ), ઓપરેશન પૂમલાઈ, ઓપરેશન બાલાકોટ અને તાજેતરના ઓપરેશન સિંદૂરમાં તેની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું છે. ઓપરેશન સિંદૂરમાં, S-400 વાયુ સંરક્ષણ પ્રણાલીએ પાકિસ્તાનના વળતા હુમલાને નિષ્ફળ બનાવ્યો. વિંગ કમાન્ડર વ્યોમિકા સિંહ, કર્નલ સોફિયા કુરેશી (ઓપરેશન સિંદૂર) અને વિંગ કમાન્ડર નિકિતા પાંડે (ઓપરેશન બાલાકોટ) જેવી મહિલા અધિકારીઓએ ઇતિહાસ રચ્યો. ભારતીય વાયુસેનાએ આપત્તિઓમાં જીવનરેખા તરીકે સેવા આપી છે. 2013 ના ઉત્તરાખંડ પૂર દરમિયાન IAF એ 3,536 મિશનમાં 45 હેલિકોપ્ટર ચલાવ્યા, 23,892 લોકોને બચાવ્યા. ભારતીય વાયુસેનાનું સૂત્ર, નભહ સ્પૃશમ દીપ્તમ (આકાશને સ્પર્શ કરો, તેજસ્વી બનો), ભગવદ ગીતામાંથી લેવામાં આવ્યું છે. આજે 93મા વાયુસેના દિવસે 97 વાયુસેના લડવૈયાઓને ઓપરેશન સિંદૂરમાં તેમના અનુકરણીય પ્રદર્શન માટે સન્માનિત કરવામાં આવશે.
8 ઓક્ટોબર કેમ ખાસ છે?
8મી ઓક્ટોબર એ માત્ર એક તારીખ નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રની વાયુ શક્તિ અને તેના વાયુ યોદ્ધાઓની બહાદુરીનું પ્રતીક છે. આ દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે કેવી રીતે 1932માં સ્થપાયેલી એક નાની વાયુસેના વિશ્વની સૌથી શક્તિશાળી દળ બની ગઈ છે. આજના પરેડ અને એર શોમાં રાફેલ અને સુખોઈ જેવા જેટ વિમાનોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે. આ રાષ્ટ્ર માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપનારા શહીદોને સલામ કરવાનો પણ એક પ્રસંગ છે.