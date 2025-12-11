ભારત 2030 સુધીમાં અમેરિકાને પાછળ છોડી દેશે: માઈક્રોસોફ્ટ CEO

ભારતના IT અને ટેક ક્ષેત્ર માટે એક સારા સમાચાર છે. માઈક્રોસોફ્ટના ચેરમેન અને સીઈઓ સત્યા નડેલાએ બેંગલુરુમાં જણાવ્યું હતું કે 2030 સુધીમાં, ભારત ગિટહબ પર વિશ્વનો સૌથી મોટો ડેવલપર સમુદાય ધરાવતો દેશ બની જશે અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને પાછળ છોડી દેશે.

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો GitHub એ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરો અને ડેવલપર્સ માટે તેમના કોડ સ્ટોર કરવા અને સોફ્ટવેર બનાવવા માટે વિશ્વનું અગ્રણી પ્લેટફોર્મ છે. હાલમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આ પ્લેટફોર્મ પર સૌથી વધુ વપરાશકર્તાઓ છે, જેમાં ભારત બીજા સ્થાને છે. જોકે, નડેલા માને છે કે ભારત જે ગતિએ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, તે જોતાં આગામી થોડા વર્ષોમાં તે નંબર 1 દેશ બનશે.

સત્ય નડેલાના મુખ્ય મુદ્દાઓ

નડેલાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) નો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. અહીંના ડેવલપર્સ નવી ટેકનોલોજી અપનાવવામાં મોખરે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે ભારતમાં ડેવલપર્સનો આંકડો માત્ર વધી રહ્યો નથી, પરંતુ તેઓ વિશ્વના કેટલાક સૌથી પડકારજનક પ્રોજેક્ટ્સ પર પણ કામ કરી રહ્યા છે. નડેલાએ જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં પ્રતિભાની કોઈ કમી નથી, અને આ પ્રતિભા વૈશ્વિક AI ક્રાંતિનું નેતૃત્વ કરશે. નડેલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે ઉત્સાહિત છે. સત્ય નડેલા હાલમાં ભારતના પ્રવાસે છે, ડેવલપર્સ અને ટેકનોલોજી લીડર્સ સાથે મુલાકાત કરી રહ્યા છે.

