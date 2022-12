તવાંગના તણાવ વચ્ચે ભારતે કર્યું અગ્નિ-5નું સફળ પરીક્ષણ

અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ સેક્ટરમાં ભારતીય અને ચીની સૈનિકો વચ્ચેની અથડામણ બાદ વધેલા તણાવ વચ્ચે ભારતે બેલેસ્ટિક મિસાઈલ અગ્નિ-5નું પરીક્ષણ સફળતાપૂર્વક કર્યું હતું. સંરક્ષણ સૂત્રોએ આ પરીક્ષણ વિશે માહિતી આપી હતી કે આ મિસાઈલમાં ત્રણ તબક્કાનું ઘન ઈંધણ એન્જિન લગાવવામાં આવ્યું છે. અગ્નિ-5 પાંચ હજાર કિલોમીટર સુધી ચોક્કસ પ્રહાર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ઓડિશાના બાલાસોર કિનારે અબ્દુલ કલામ ટેસ્ટ સેન્ટર ખાતે આ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

India successfully carries out night trials of over 5,000 Km range Agni-5 ballistic missile

નવા સાધનો અને ટેકનોલોજીથી સજ્જ

આ અંગે સંરક્ષણ સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે મિસાઈલ પર સ્થાપિત નવી ટેક્નોલોજી અને સાધનોનું પરીક્ષણ કરવા માટે તેનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મિસાઈલ હવે પહેલા કરતા હલકી થઈ ગઈ છે. એટલું જ નહીં, જરૂર પડ્યે અગ્નિ-5 મિસાઈલની રેન્જ વધારવાની ક્ષમતા પણ વિકસાવવામાં આવી છે.

India today successfully carried out the night trials of the Agni-5 nuclear-capable ballistic missile which can hit targets beyond 5,000 kms: Defence sources pic.twitter.com/AniA4Xgzdy

— ANI (@ANI) December 15, 2022