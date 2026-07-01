સંબંધમાં સુધાર લાવો… ભારત-પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાનને 117 હસ્તીઓનો પત્ર

ભારત અને પાકિસ્તાન બંને દેશોની 117 અગ્રણી હસ્તીઓએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાનને પત્ર લખીને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધોને સામાન્ય બનાવવાની માંગ કરી.આ પત્ર પર ભારતના 61 અને પાકિસ્તાનના 56 લોકોએ સહી કરી છે.આ પહેલ સેન્ટર ફોર પીસ એન્ડ પ્રોગ્રેસના પ્રમુખ ઓ.પી. શાહ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

ભારત તરફથી ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લા, મહેબૂબા મુફ્તી, મીરવાઇઝ ઉમર ફારુક, કોંગ્રેસના નેતા મણિશંકર ઐયર, રાજ્યસભા સાંસદ મનોજ ઝા ભૂતપૂર્વ RAW ચીફ એએસ દુલત સહિત અનેક શિક્ષણવિદો, પત્રકારો, વકીલો અને સામાજિક કાર્યકરોએ આ અપીલને ટેકો આપ્યો છે.બીજી બાજુ, પાકિસ્તાન તરફથી ભૂતપૂર્વ વિદેશ પ્રધાન ખુર્શીદ મહમૂદ કસુરી, ભૂતપૂર્વ રાજદ્વારી અશરફ જહાંગીર કાઝી, વૈજ્ઞાનિક પરવેઝ હૂડભોય અને ઘણા સામાજિક કાર્યકરોએ હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

પત્રમાં જણાવાયું છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વિશ્વની વસ્તીના લગભગ પાંચમા ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.બંને દેશોમાં યુવાનોની વસ્તી મોટી છે, પરંતુ સતત તણાવ તેમના સારા ભવિષ્ય, રોજગાર અને વિકાસની તકો માટે અવરોધરૂપ બની રહ્યો છે.ભારત તરફથી પત્ર પર 61 લોકોએ સહી કરી છે.

હસ્તાક્ષરકર્તાએ બંને સરકારોને નવી દિલ્હી અને ઇસ્લામાબાદમાં હાઇ કમિશનરોની નિમણૂક સાથે સંપૂર્ણ રાજદ્વારી સંબંધો પુનઃસ્થાપિત કરવા વિનંતી કરી,તેમણે સામાન્ય નાગરિકો માટે વિઝા સેવાઓ ફરી શરૂ કરવાની અને સરહદ પાર ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મુસાફરીને સરળ બનાવવાની માંગ કરી છે.કાશ્મીરી પંડિતોના પવિત્ર શારદા પીઠને ભક્તો માટે ખોલવાની અપીલ પણ કરવામાં આવી છે.

મીડિયા પરના પ્રતિબંધો હટાવવાની પણ માંગ

આ પત્રમાં બંને દેશોમાં મીડિયા પરના પ્રતિબંધો હટાવવા અને પત્રકારોને મુક્તપણે રિપોર્ટિંગ કરવાની મંજૂરી આપવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે.અંતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કોઈ રાજકીય પક્ષનું સમર્થન નથી,તેના બદલે, તે લગભગ બે અબજ લોકોના ભવિષ્ય, શાંતિ અને પ્રાદેશિક સ્થિરતાના હિતમાં કરવામાં આવેલી અપીલ છે.

આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝાએ શું કહ્યું?

આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝાએ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વાતચીત અને લોકો વચ્ચેના સંપર્કની હિમાયત કરતા કહ્યું કે આજે જે લોકો વાતચીતનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, તેઓ દુબઈમાં ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચો યોજાઈ રહી હતી ત્યારે અથવા શ્રીલંકામાં બંને દેશો વચ્ચે વાતચીતના અહેવાલો હતા એ સમયે ક્યાં હતા . તેમણે કહ્યું કે તેમની એકમાત્ર માંગ “લોકોથી લોકોનો સંપર્ક” પુનઃસ્થાપિત કરવાની છે.જો સરકાર ઇચ્છે તો, સિંધુ જળ સંધિ અને સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર પોતાના સ્તરે નિર્ણયો લઈ શકે છે પરંતુ કલા, સંગીત અને સામાન્ય લોકો વચ્ચેના સંબંધોને વિઝા અને રાજકીય તણાવના બંધક ન બનાવવા જોઈએ.

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