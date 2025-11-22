ટ્રમ્પ ટેરિફથી ભારતને કોઈ નુકસાન થયું નથી, રિપોર્ટમાં ખુલાસો

SBI રિસર્ચ અનુસાર, વૈશ્વિક બજારની અસ્થિરતા છતાં ભારતની નિકાસ સ્થિર રહી છે. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે નાણાકીય વર્ષ 26 માં એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન નિકાસ $220 બિલિયન સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં $214 બિલિયનથી 2.9 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં નિકાસ પણ 13 ટકા વધીને $45 બિલિયન થઈ છે. જોકે, સપ્ટેમ્બરમાં નિકાસ વાર્ષિક ધોરણે આશરે 12 ટકા ઘટી છે. જ્યારે યુએસ એક મુખ્ય બજાર રહ્યું છે, ત્યારે જુલાઈ 2025 થી સપ્ટેમ્બરમાં ભારતની કુલ નિકાસમાં તેનો હિસ્સો ઘટીને 15 ટકા થઈ ગયો છે. ભારતના દરિયાઈ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં યુએસનો હિસ્સો નાણાકીય વર્ષ 25 માં 20 ટકાથી ઘટીને સપ્ટેમ્બરમાં 15 ટકા થયો છે, અને કિંમતી પથ્થરોમાં તેનો હિસ્સો 37 ટકાથી ઘટીને 6 ટકા થયો છે.
એપ્રિલ-સપ્ટેમ્બર સમયગાળા દરમિયાન દરિયાઈ ઉત્પાદનો અને તૈયાર સુતરાઉ વસ્ત્રો બંનેમાં વૃદ્ધિ નોંધાઈ છે. ભારતનો નિકાસ ક્ષેત્ર ભૌગોલિક રીતે વધુ વૈવિધ્યસભર બન્યો છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત, ચીન, વિયેતનામ, જાપાન, હોંગકોંગ, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને નાઇજીરીયા જેવા દેશોએ અનેક ઉત્પાદન જૂથોમાં તેમનો હિસ્સો વધાર્યો છે. SBI રિસર્ચ સૂચવે છે કે આમાંના કેટલાક ભારતીય માલની પરોક્ષ આયાતનો સંકેત હોઈ શકે છે, કારણ કે યુએસમાંથી કિંમતી પથ્થરોની આયાતમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો હિસ્સો 2% થી વધીને 9% થયો છે, જ્યારે હોંગકોંગનો હિસ્સો 1% થી વધીને 2% થયો છે.
વેપાર નીતિના મોરચે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર હેઠળ ભારત ઉચ્ચ યુએસ ટેરિફનો સામનો કરી રહ્યું છે, જેના કારણે કાપડ, ઘરેણાં અને સીફૂડ, ખાસ કરીને ઝીંગા પર અસર પડી છે. નિકાસકારોને ટેકો આપવા માટે, સરકારે ₹45,060 કરોડની સહાય મંજૂર કરી છે, જેમાં ₹20,000 કરોડની ક્રેડિટ ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે. શુક્રવારે ડોલર સામે રૂપિયો પણ દબાણ હેઠળ રહ્યો, જે વૈશ્વિક નાણાકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે 89.49 પર આવી ગયો.