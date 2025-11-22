બ્રાઝિલના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બોલ્સોનારોની ધરપકડ

બ્રાઝિલની ફેડરલ પોલીસે શનિવારે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જેયર બોલ્સોનારોની ધરપકડ કરી હતી, કારણ કે તેઓ બળવાના પ્રયાસ માટે 27 વર્ષની જેલની સજાથી બચવા અને ભાગી જવાનું કાવતરું ઘડી રહ્યા હતા. લાંબા અને વિભાજનકારી ફોજદારી ટ્રાયલના અંતિમ તબક્કામાં એક નાટકીય અને અણધાર્યા વળાંકમાં, સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશના આદેશ હેઠળ ફેડરલ એજન્ટો શનિવારે વહેલી સવારે બોલ્સોનારોના ઘરમાં પ્રવેશ્યા અને તેમની ધરપકડ કરી જેથી ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિને રાજધાની બ્રાઝિલિયામાં દેશના ફેડરલ પોલીસના મુખ્યાલયમાં લઈ જઈ શકાય.
2022 માં રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા દા સિલ્વા સામે હાર્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિ પદ જાળવી રાખવા માટે બોલ્સોનારોની કોશિશ સંબંધિત કેસની દેખરેખ રાખનારા ન્યાયાધીશ એલેક્ઝાન્ડ્રે ડી મોરેસે ધરપકડ પહેલાનો આદેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જમણેરી નેતાના પગની ઘૂંટીના મોનિટરનું શનિવારે સવારે 12:08 વાગ્યે ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું.
70 વર્ષીય બોલ્સોનારો, જે ઘરમાં નજરકેદ હતા, તેમને ઉપકરણ પહેરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તેમને ઉડાનનું જોખમ માનવામાં આવતું હતું. તેમના સહાયક, આન્દ્રેલી સિરિનોએ એસોસિએટેડ પ્રેસને પુષ્ટિ આપી કે ધરપકડ શનિવારે સવારે 6 વાગ્યાની આસપાસ થઈ હતી.