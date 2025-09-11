IND vs UAE: ભારતે માત્ર 27 બોલમાં મેચ જીતી લીધી

એશિયા કપ 2025 ના ગ્રુપ A ની પહેલી મેચ ભારત અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ની ટીમો વચ્ચે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતીય ટીમે પોતાની શાનદાર બેટિંગ અને બોલિંગથી UAE ને હરાવીને જીત સાથે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરી હતી. ભારતને આ મેચ જીતવા માટે એક નાનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો, જેને અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલની જોડીએ એકતરફી બનાવ્યો હતો.


UAE ની ટીમ 57 રનમાં આઉટ થઈ ગઈ

મેચમાં ભારતે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને પોતાની મજબૂત શરૂઆતથી વિરોધી ટીમ પર દબાણ બનાવ્યું. ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને UAE ના બેટ્સમેનોને રન બનાવવાની વધુ તક આપી નહીં. જસપ્રીત બુમરાહે ટીમને પહેલી સફળતા અપાવી અને ત્યારબાદ વિકેટોનો મારો ચાલુ રહ્યો. UAE માટે ઓપનર અલીશાન શરાફુએ સૌથી વધુ 22 રન અને કેપ્ટન મુહમ્મદ વસીમે 19 રન બનાવ્યા. આ જોડી સિવાય કોઈ બેટ્સમેન 10 રનનો આંકડો સ્પર્શી શક્યો નહીં.

ભારત તરફથી બધા બોલરોએ ખૂબ જ આર્થિક બોલિંગ કરી. ખાસ કરીને કુલદીપ યાદવ અને શિવમ દુબે સૌથી સફળ રહ્યા. કુલદીપ યાદવે 2.1 ઓવરમાં માત્ર 7 રન આપ્યા અને 4 વિકેટ લીધી. તે જ સમયે, શિવમ દુબેએ પણ માત્ર 2 ઓવર ફેંકી અને 4 રન આપીને 3 બેટ્સમેનોને પેવેલિયન મોકલ્યા. આ ઉપરાંત, જસપ્રીત બુમરાહ, અક્ષર પટેલ અને વરુણ ચક્રવર્તી 1-1 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા.

27 બોલમાં લક્ષ્યનો પીછો કર્યો

ટીમ ઈન્ડિયાને આ મેચ જીતવા માટે ફક્ત 52 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો. ભારત તરફથી અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલે ઇનિંગની શરૂઆત કરી અને પહેલા જ બોલથી આક્રમક રીતે ઇનિંગની શરૂઆત કરી. અભિષેક શર્માએ 15 બોલમાં ધમાકેદાર શૈલીમાં 30 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં 2 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.  શુભમન ગિલે 8 બોલમાં 16 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે 1 બોલ રમ્યો અને તેના પર એક છગ્ગો ફટકાર્યો. જેના કારણે ભારતે આ લક્ષ્ય 4.3 ઓવરમાં માત્ર 1 વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કરી લીધું.

